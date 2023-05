Aufstieg in die Serie C: Jubel im SSV Bruneck

Bruneck – Die Volleyballer des SSV Bruneck haben ein unglaubliches Ziel erreicht und sind in die Serie C aufgestiegen.

Das Team unter der Leitung von Piccardo Emilio startete vor zwei Jahren in der ersten Division und schaffte sofort den Aufstieg in die Serie D. In diesem Jahr haben sich die Jungs als Siegertruppe bestätigt, obwohl das Durchschnittsalter der Mannschaft niedriger ist als das der anderen Teams in der Liga. Nach der Auftaktniederlage gegen Innova Volley Tione holten die Jungs des SSV Bruneck drei unglaubliche Siege gegen Suedtirol Volley ASD, Dolomiti Robotics Acme und US Villazzano.

Gerade das Spiel gegen US Villazzano brachte den rechnerischen Aufstieg in die C-Serie. Es war ein unglaubliches Spiel, in dem die jungen Spieler aus Bruneck auf dem Papier mit einem großen Nachteil gegen eine erprobte und erfahrene Mannschaft antraten. Die Teilergebnisse des Spiels (28:26, 33:31, 25:23) geben sicherlich einen guten Eindruck vom Spielniveau der beiden Mannschaften, bei dem es dem SSV Bruneck immer gelang, mehrere Rückstände aufzuholen und das Spiel und den Aufstieg zu gewinnen.

Mit der Ankunft des Sommers werden sich die Athleten auf die Beach-Volleyballplätze begeben und ungeduldig darauf warten, dass der September kommt und das Abenteuer der Serie C beginnt.