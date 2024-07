Auftaktsieg für Klingers bei Wiener Elite-16-Beach-Turnier

Von: apa

Dorina und Ronja Klinger sind mit einem Sieg ins Elite-16-Turnier der Beach-Volleyballerinnen am Wiener Heumarkt gestartet. Die Lokalmatadorinnen gewannen gegen Monika Paulikiene/Aine Raupelyte aus Litauen mit 2:1 (18,-18,6). Damit gelang dem Duo, das am Abend (19.00) sein zweites Gruppenspiel gegen Anouk Verge-Depre/Joana Mäder (SUI) bestreitet, ein erfolgreiches Comeback nach längerer Pause. Bei den Männern schieden alle drei in der Qualifikation angetretenen ÖVV-Teams aus.

“Wir haben die letzten eineinhalb Monate hart daran gearbeitet, dass wir wieder zurückzukommen und dass ich wieder fit werde. Und auf so einer Bühne unser erstes Match zu gewinnen in einem Elite-16-Turnier ist unfassbar”, erklärte Ronja, die in diesem Jahr mit langwierigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Unterstützung auf den Rängen kam dabei nicht nur von den Heimfans, sondern auch von der Familie und Freunden der Schwestern, die mit einer Wildcard am Start stehen.

Im ersten Satz drehten die Steirerinnen noch einen Fünf-Punkte-Rückstand um. “Das war ein Schlüsselmoment für uns in diesem Spiel”, sagte Dorina. Der zweite Satz ging an die Litauerinnen, obwohl sich Paulikiene am Knöchel verletzte und sichtbar gehandicapt war. Im Entscheidungssatz waren die Klinger-Schwestern von Beginn weg ungefährdet und gewannen schlussendlich deutlich mit 15:6. “Das Spiel hat so ziemlich alles gehabt, was man sich so vorstellen kann. Schön, dass wir cool geblieben sind und im dritten Satz unsere Power ausspielen konnten”, bilanzierte die 27-jährige Dorina. “Wir müssen nun mindestens noch ein Spiel gewinnen, damit wir weiter sind und das ist unser Ziel.”

Timo Hammarberg und Tim Berger unterlagen unterdessen in der ersten Quali-Runde der Männer Youssef Krou/Arnaud Gauthier-Rat aus Frankreich mit 1:2 (-19,18,-6), Robin Seidl/Laurenz Leitner verloren gegen die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert nach Satzführung noch mit 1:2 (17,-13,-13). Mathias Seiser/Philipp Waller hatten danach gegen die Niederländer Christiaan Varenhorst/Leon Luini mit 1:2 (-15,19,-14) das Nachsehen. Österreichs Olympia-Duo Julian Hörl/Alexander Horst greift am Donnerstag (11.30 Uhr) mit dem Gruppenspiel gegen die Niederländer Stefan Boermans/Yorick de Groot ins Geschehen ein.