Ausgezeichnete Leistungen der Nachwuchsschützen

St. Lorenzen – Südtirols talentierter Sportschützennachwuchs überzeugte bei den VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften am Samstag, 6. Mai im Schießstand von St. Lorenzen. Die Nachwuchsschützen aus den Gilden St. Lorenzen und Bozen konnten sich dabei jeweils zwei Landesmeistertitel holen.

Es waren starke Leistungen, die Südtirols Nachwuchsschützen bei der diesjährigen VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaft zeigten. Die besten Jungschützen ihrer jeweiligen Altersklasse traten an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Geschossen wurde in St. Lorenzen mit dem Luftgewehr und der Luftpistole, unterteilt in die Kategorien Schüler I, Schüler II, Zöglinge und Junioren Damen/Herren.

Bei der diesjährigen Landesmeisterschaft gab es gleich mehrere Premieren. Zum einen wurde diese im erst kürzlich umgebauten und renovierten Schießstand von St. Lorenzen ausgetragen und war für den Schießstand und die Gilde St. Lorenzen als austragender Verein die erste größere Veranstaltung. Ihre Feuertaufe haben sie dabei außerordentlich gut gemeistert. Zum anderen waren 2023 zum ersten Mal auch die Junioren mit dabei. Diese haben zuvor bei den Veranstaltungen der Erwachsenen mitgeschossen.

Die jüngsten Schützen (Schüler I) schossen noch mit der Stütze, in der Kategorie Schüler II können die Nachwuchsathleten entscheiden, ob sie mit beweglicher Stütze oder ohne Stütze schießen wollen. Die Zöglinge und Junioren/Innen schießen hingegen immer frei. Die Goldmedaillen gingen an Schützen von fünf verschiedenen Gilden, wobei die Nachwuchsathleten aus St. Lorenzen und Bozen mit je zwei VSS/Raiffeisen-Landesmeistertiteln am erfolgreichsten waren. Je einer der begehrten Titel ging nach Pichl-Gsies, Kastelbell-Tschars und Eppan.

Den glücklichen Siegerinnen und Sieger gratulierten neben VSS-Vorstandsmitglied Lidia Bernardi, auch Enrico Lillo (Präsident des Provinzialkomitees Südtirol des nationalen Sportschützenverbandes UITS) und August Tappeiner als Landesoberschützenmeister des Südtiroler Sportschützenverbandes. „Besonders erfreulich ist es, dass viele Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Gilden eine Landesmeisterschaftsmedaille gewonnen haben. Das zeigt uns, dass im ganzen Land gute Nachwuchsarbeit geleistet wird“, erklärte VSS-Referent Kilian Grüner.

Die VSS/Raiffeisen Schießsport-Landesmeister 2023 auf einen Blick

Schüler I:

Luftgewehr: Gunsch Hannes (Schlanders) – 295,70 Ringe

Luftpistole: Nardin Massimo (Bozen) – 278,20 Ringe

Schüler II:

Luftgewehr frei: Jakob Paul Hintner (Pichl-Gsies) – 292,20 Ringe

Luftgewehr mit Stütze: Bauer Hannes (Goldrain) – 295,20 Ringe

Luftpistole frei: Alessio Orologio (Bozen) – 271,30 Ringe

Zöglinge:

Luftgewehr: Cattani Sabrina (St. Lorenzen) – 598,70 Ringe

Luftpistole: Rafael Messner (St. Lorenzen) – 465,00 Ringe

Junioren Herren:

Luftgewehr: Waldboth Michael (Latzfons) – 621,10 Ringe

Luftpistole: Fäckl Elias (Deutschnofen) – 557,80 Ringe

Junioren Damen:

Luftgewehr: Schwingshackl Johanna (Pichl/Gsies) – 616,10 Ringe

Luftpistole: Stocker Greta (Schlanders) – 540,20 Ringe

Finale Junioren:

Luftgewehr: Maria Pratzer (Eppan) – 597,70 Ringe

Luftpistole: Rafael Messner (St. Lorenzen) – 465,00 Ringe