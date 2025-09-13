Aktuelle Seite: Home > Sport > Auswärtssiege für Hoffenheim, RB, BVB – X. Schlager verletzt
Auswärtssiege für Hoffenheim, RB, BVB – X. Schlager verletzt

Samstag, 13. September 2025 | 17:48 Uhr
APA/APA/dpa/Uwe Anspach
Von: apa

Die dritte Runde der deutschen Fußball-Bundesliga hat am Samstag Auswärtssiege für Dortmund, Leipzig und Hoffenheim gebracht. Der BVB gewann in Heidenheim 2:0, die TSG bezwang den 1. FC Union in Berlin 4:2 und RB fuhr einen 1:0-Erfolg in Mainz ein. Dabei musste allerdings Xaver Schlager nach etwa einer halben Stunde offenbar wegen Muskelproblemen vom Platz, eine genaue Diagnose stand zunächst aus. Freiburg siegte gegen Stuttgart 3:1, Wolfsburg gegen Köln endete 3:3.

Das Goldtor für die Leipziger erzielte Johan Bakayoko (40.). Bei den Siegern spielte Nicolas Seiwald durch, Christoph Baumgartner wurde in der 93. Minute ausgetauscht. Auf der Gegenseite kam Nikolas Veratschnig in der 75. Minute für Phillipp Mwene.

Sabitzer bei Dortmund-Sieg Ersatz

Dessen ÖFB-Teamkollege Marcel Sabitzer sah von der Bank aus, wie Dortmund in Heidenheim ohne Probleme zu drei Punkten kam. Serhou Guirassy (33.) und Maximilian Beier (45.+6) trafen gegen die weiter punktlosen Gastgeber, bei denen Budu Zivzivadze bereits in der 21. Minute die Rote Karte gesehen hatte.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Hoffenheim. Die von Christian Ilzer gecoachte TSG behielt gegen Union nach Toren von Andrej Kramaric (45.+1/Elfmeter), Fisnik Asllani (45.+3, 51.) und Tim Lemperle (83./Elfmeter) beziehungsweise Ilyas Ansah (49.) und dem später ausgeschlossenen Tom Rothe (71.) mit 4:2 die Oberhand und hält nun bei sechs Punkten – ein Zähler weniger als Dortmund und der 1. FC Köln, der in Wolfsburg mit Florian Kainz ab der 71. Minute in einem spektakulären Match ein 3:3 erreichte. Beim VfL verließ Patrick Wimmer in der 89. Minute den Platz.

Freiburg verwandelte mit Philipp Lienhart einen 0:1-Pausenrückstand gegen Stuttgart im Finish dank Igor Matanovic (81., 92./Elfmeter) und Derry Scherhant (86.) noch in ein 3:1.

