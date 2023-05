Badminton: Der SSV Bozen steht als italienischer Meister fest

Zum dritten Mal in Folge

Bozen – Die Bozner Mannschaft ist zum dritten Mal in Folge Mannschafts-Italienmeister. Beim Play-off am vergangenen Wwochenende in Maracalagonis/Cagliari setzte sich der SSV im Halbfinale gegen den ASV Mals durch, im Endspiel besiegten die Bozner Gastgeber Marabadminton nach einer überzeugenden Vorstellung mit 3:2.

Nachdem der SSV Bozen bereits die regular season auf Platz eins beendet hatte, bestätigt sich die Mannschaft als stärkste Italiens. Im Endspiel gegen Gastgeber Marabadminton laen die Weißroten mit 1:2 zurück, ehe ihnen die Wende gelang.

Vor zwei Jahren holte der SSV Bozen den Scudetto nach einer 17-jährigen Pause wieder nach Südtirol zurück. Das Team rund um die beiden Eigengewächse Yasmine Hamza und Katharina Fink (im Play-off abwesend) schaffte es auch in diesem Jahr, den Titel zu wiederholen, und bewies damit, dass es immer noch das stärkste Team im italienischen Badminton ist! Der SSV Bozen war nicht nur in der regulären Saison, sondern auch im Titel-Play-Off unschlagbar! Dabei galt Bozen im Finale eher als Außenseiter, denn Marabadminton trat mit Weltklassespielern aus Kanada, Thailand und Dänemark an.

Im Finale eröffneten Yasmine HAMZA und Iben BERGSTEIN (beide SSV BOZEN) den Reigen und unterlagen im Damendoppel in drei Sätzen der Paarung der Gastgeber (Margareta Malena NORRMAN THIWAPORN/Wen Yu ZHANG thailändisch-schwedischer bzw. chinesisch-kanadischer Herkunft) mit 21:9, 18:21, 12:21.

Unmittelbar danach war das Herrendoppel an der Reihe, wo das Paar des SSV Bozen, bestehend aus David Salutt/Daniel Nikolov, die sardische Paarung (bestehend aus Matteo MASSETTI/Cristopher Faurum VITTORIANI) in zwei Sätzen besiegte: 21:18, 21:13. Damit stand es im Finale 1:1.

Das nächste Spiel war das Dameneinzel, in dem Italienmeisterin Hamza gegen die Kanadierin Wen Yu ZHANG Marabadminton) antrat; leider war für die Boznerin angesichts des Niveaus der Kanadierin (Top 50 der Weltrangliste) nichts zu machen; das Spiel ging in zwei Sätzen verloren: 9:21, 10:21.

Unmittelbar danach hatte der Bulgare Daniel NIKOLOV (SSV Bozen Badminton) gegen den Dänen Chrisopher Faurum VITTORANI einen schweren Stand, konnte den Siegeszug des Teams aus Cagliari aber dennoch stoppen. Nikolov siegte mit 22:20 und 21:8 und stellte damit auf 2:2.

Nach mehr als drei Stunden eines hart umkämpften Finales musste das Mixed entscheiden. das Bozner Team mit David Salutt und Bergstein schaffte es, sich gegen Massetti und Thiwaporn mit 21:17, 21:14 zu behaupten.

Damit war der dritte Italienmeistertitel in Folge perfekt. Erfolgreicher waren in der Geschichte der Titelkämpofe nur der SC Meran (13), Mediterraneas Palermo (9) und der BC Milano (7).