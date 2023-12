Battocletti siegt bei historischem BOclassic Südtirol

Bozen – Die 49. Ausgabe des Bozner Silvesterlaufs geht in die Geschichte ein. Zuerst feierte mit Nadia Battocletti erstmals seit 1988 eine „Azzurra“ den Sieg beim prestigeträchtigen Lauf-Event, kurz darauf sorgte Sabastian Sawe in 28.00 Minuten für einen neuen Streckenrekord und unterbot die 32 Jahre alte Bestmarke um zwei Sekunden.

Nadia Battocletti hat es geschafft. Die amtierende Vize-Europameisterin im Cross-Lauf zeigte beim 49. BOclassic Südtirol eine bärenstarke Vorstellung und hielt ihre beiden stärksten Konkurrentinnen – Margaret Chelimo Kipkemboi und Nelly Chepchirchir, beide aus Kenia – auf den vier Schleifen zu 1,25 Kilometern in Schach. Drei Runden lang blieb das Spitzentrio zusammen, ehe zunächst Kipkemboi abreißen lassen musste. Auf der langen Zielgeraden in der Bahnhofsallee zündete Battocletti schließlich den Turbo und machte mit der starken Zeit von 15.30 Minuten vor Tausenden Zuschauern vor Ort den ersten Sieg einer italienischen Athletin seit dem Erfolg von Maria Curatolo im Jahr 1988 perfekt. Der Waltherplatz verwandelte sich in ein Tollhaus.

Platz zwei belegte mit drei Sekunden Rückstand Nelly Chepchirchir, während die zweimalige BOclassic-Siegerin Kipkemboi mit dem dritten Rang vorlieb nehmen musste. Die Vize-Weltmeisterin von 2019 über 5000m büßte 19 Sekunden auf die 23-jährige Trentinerin ein. Mit einem starken vierten Rang ließ Giovanna Selva aufhorchen. Die ehemalige Langläuferin aus dem Piemont erreichte das Ziel nach 16.11 Minuten. Damit war sie vier Sekunden schneller als ihre italienische Landsfrau Ludovica Cavalli.

Bei den Männern, die kurz nach 14 Uhr die acht Runden durch das Bozner Stadtzentrum in Angriff nahmen, war nach der ersten Schleife noch eine Siebenergruppe zusammen, in der sich mit Sabastian Sawe (Kenia), Yeman Crippa (Italien) und Maxime Chaumeton (Südafrika) auch die drei Top-Favoriten befanden. Runde um Runde fiel aufgrund des sehr hohen Tempos ein Athlet weg. So erwischte es auf der dritten Schleife den „Azzurro“ Pietro Riva, dann brachen Paulos Surafel (Großbritannien) und eben Chaumeton weg, der wie im vergangenen Jahr bis hierhin vorneweg gegangen war.

Es lief also alles auf ein Duell Sawe gegen Crippa hinaus. Auf der drittletzten Runde setzte der Halbmarathon-Weltmeister eine erste Attacke und auf der vorletzten Schleife vergrößerte der 28-Jährige seinen Vorsprung ein wenig. Crippa war aber immer noch auf Tuchfühlung. Aufgrund der Rundenzeiten war der Streckenrekord in Reichweite, den seit 1991 Phillimon Hanneck aus Simbabwe hielt. Und tatsächlich: Sabastian Sawe bewältigte die 10 Kilometer in 28.00 Minuten und blieb damit zwei Sekunden unter der 32 Jahre alten Bestmarke, die damals bei deutlich besseren äußeren Bedingungen aufgestellt worden war.

Crippa erreichte das Ziel nach 28.03 Minuten und war nur eine Sekunde langsamer als Hanneck bei seinem Rekordlauf vor über drei Jahrzehnten. Damit wurde der Trentiner wie im Vorjahr Zweiter und durfte sich zudem über eine neue persönliche Bestleistung freuen. Und auch der Dritte stand im Vorjahr auf derselben Position bei der Siegehrung auf dem Podest: Maxime Chaumeton aus Südafrika. Dahinter belegten Fearghal Curtin (Irland) und Surafel die Ränge vier und fünf. Mit David Andersag aus Kardaun war übrigens auch ein Südtiroler Langstreckenläufer am Start, der das Rennen jedoch nicht zu Ende lief und vorzeitig ausstieg.

49. BOclassic Südtirol – Ergebnisse

Elite Männer:

1. Sabastian Sawe KEN 28.00

2. Yeman Crippa ITA/GS Fiamme Oro Padova 28.03

3. Maxime Chaumeton RSA 28.39

4. Fearghal Curtin IRE 29.08

5. Paulos Surafel GBR 29.13

Elite Frauen

1.⁠ ⁠Nadia Battocletti ITA/GS Fiamme Azzurre 15.30

2.⁠ ⁠Nelly Chepchirchir KEN 15.33

3.⁠ ⁠Margaret Chelimo Kipkemboi KEN 15.49

4.⁠ ⁠Giovanna Selva ITA/CS Carabinieri 16.11

5.⁠ ⁠Ludovica Cavalli ITA/CS Aeronautica Militare 16.15