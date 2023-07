Beachvolleyball ist in Lana zu Hause

65 Teams in den Kategorien Herren, Damen und U16 am Start

Lana – Der Raiffeisen Beachcup 2023 machte Station in Lana. Das Wochenende war dank der hervorragenden Organisation des SV Lana ein voller Erfolg für den Beachvolleyball in unserer Region. Der stetige Anstieg der Teilnehmerzahlen bestätigte sich auch heuer wieder: An den beiden Turniertagen gingen insgesamt 134 Teams an den Start, davon 96 Jugendpaare. Am Samstag gingen 65 Teams in den Kategorien Herren, Damen und U16 an den Start.

In der Kategorie Herren ging das Finale an Balzarini Maximilian und Steger Diego, die sich mit 2:0 gegen Rosiglioni Luca und Schettino Fabio durchsetzten. (15:13/15:11). Auf die dritte Stufe des Podiums kamen Natoli Alex und Seeber Isaak, die Burgmann Kandidus und Götsch Filip mit 21:18 besiegten.

Bei den Damen standen Lüfter Ines und Weithaler Lea ganz oben auf dem Treppchen, sie schlugen ihre Rivalinnen Burgmann Lea und Mairhofer Julia (15:11/14:16/11:08) mit 2:1. Das Finale um Platz drei ging an Schifferegger Franziska und Riva Sarah, die sich mit 21:11 gegen Vanzi Giulia und Gandini Stefka Consuelo durchsetzten.

Am Sonntag wurden die fünf Beachvolleyballplätze in Lana von 69 Teams in den Kategorien U12, U14 und U18 bevölkert. Die Jugendlichen zeigten ihr Können und es zeichnet sich eine vielversprechende Zukunft für den Beachvolleyball in unserer Region ab.

Die Ergebnisse:

HERREN:

1° Balzarini Maximilian – Steger Diego

2° Rosiglioni Luca – Schettino Fabio

3° Natoli Alex – Seeber Isaak

4° Burgmann Kandidus – Götsch Filip

DAMEN:

1° Lüfter Ines – Weithaler Lea

2° Burgmann Lea – Mairhofer Julia

3° Schifferegger Franziska – Riva Sarah

4° Vanzi Giulia – Gandini Stefka Consuelo

U18W:

1° Miribung Barbara – Frenademez Marika

2° Obletter Lena – Riva Sarah

3° Valentini Maja – Valentini Nadine

4° Gostner Maja – Pixner Amelie Joyce

U18M:

1° Zöschg Laurin – Stolzlechner Michael

2° Telser Clemens – Waldner Michael

3° Gulán Ervin – Steger Diego

4° Hintner Dennis – Natoli Alex

U16W:

1° Fumanelli Mara – Stolzlechner Juliane

2° Obletter Lena – Brugger Romy

3° Angeli Matilde – Armanini Giorgia

4° Piccolruaz Anna – Rudiferia Sofia

U16M:

1° Winkler Simon – Piffrader Rudi

2° Belardi Diego – Mutschlechner Felix

3° Baumgartner Maximilian – Guerra Matteo Tobias

4° Martinelli Emil – Strim Sebastian

U14W:

1° Pescollderungg Giulia – Irsara Lena

2° Piccolruaz Anna – Rudiferia Sofia

3° Romen Isabel – Pichler Helena

4° Sölva Laura Sophie – Giuliani Lena

U14M:

1° Acuti Daniel – Defranceschi Giovanni

2° Stuppner Moritz – Weiss Alexander

3° Canepa Luca – Karnutsch Jonas

4° Kofler Lee Alexander – Kager Eric

U12W:

1° Oberjakober Mia – Steger Olivia

2° Fabi Catherina – Höller Lena

3° Mair Sandra – Pircher Linda

4° Kammerlander Jana – Epote Nyango Michelle

U12M

1° Oberhofer Alex – Geier Manuel

2° Calliari Damian – Nössing Paul

3° Olivieri Lucas – Egger Nick

Das große Finale des Raiffeisen Beachcup 2023 findet am 12., 13. und 15. August in Bruneck statt. Die Sieger werden mit dem Titel des Landesmeisters 2023 ausgezeichnet und sind ein absolutes Highlight für Beachvolleyballfans. Die Anmeldung ist bis 18 Uhr am Mittwoch vor dem Turnier unter www.beachcup.it möglich. Für weitere Informationen oder Neuigkeiten besuchen Sie die offizielle Website oder folgen Sie den Seiten facebook.com/beachcup und Instagram @raiffeisen_beachcup.