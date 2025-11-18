Beide ÖVV-Männerduos überstehen Beach-WM-Zwischenrunde

Von: apa

Die beiden österreichischen Männer-Teams haben bei der Beach-Volleyball-WM in Adelaide das Sechzehntelfinale erreicht. Timo Hammarberg/Tim Berger schlugen am Dienstag in der Lucky-Loser-Runde die Schweizer Adi Heidrich/Jonathan Jordan 2:0 (15,17). Christoph Dressler/Philipp Waller bezwangen die norwegischen Brüder Markus und Adrian Mol 2:1 (16,-18,-13). Dorina und Ronja Klinger waren als Gruppenzweite direkt ins Sechzehntelfinale gekommen.

Die nächsten Gegner von Hammarberg/Berger sind am Mittwoch die Brasilianer Andre/Renato. Dressler/Waller treffen auf Hendrik Mol/Mathias Berntsen, den Bruder und Cousin ihrer Zwischenrundengegner. Die Klinger-Schwestern bekommen es mit den US-Amerikanerinnen Kelly Cheng/Molly Shaw zu tun.