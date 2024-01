Biathlon in Ruhpolding: Italienische Herrenstaffel wieder auf dem Podium

Ruhpolding – Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding konnte die italienische Herren-Staffel mit Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz und Elia Zeni am Donnerstag auf den dritten Platz vorfahren. Schneller waren nur die Norweger (Platz eins) und die Deutschen.

Wie sportnews.bz berichtet, ist es ein Achtungserfolg der Italiener: Zur Hälfte des Rennens lag Italien noch abgeschlagen an Position zwölf. Startläufer Elia Zeni und Didier Bionaz mussten am Schießstand insgesamt sieben Mal nachladen, verloren also nicht nur in der Loipe, sondern auch am Schießstand wertvolle Zeit. Die Chancen für eine Top-Position schwanden zusehends.

Dann kam aber Lukas Hofer aus Südtirol an die Reihe: Der Montaler machte Zeit gut, zeigte auch beim Schießen eine tolle Leistung und schob Italien so zwischenzeitlich auf den fünften Rang vor. Tommaso Giacomel aus dem Trentino gab dann ebenfalls Gas und katapultierte Italien auf den dritten Platz.