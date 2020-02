Bierwerbung beim Sport ist für Peter Koler “nicht passend”

Offener Brief

Bozen – Peter Koler vom Forum Prävention wendet sich in einem offenen Brief an den Präsidenten der FISI Flavio Roda und FISI-Regionalpräsidenten Markus Ortler. Dabei geht er auf die Werbung für das “Offizielle Bier des Skisports” ein. Er erwartet von dem Verband FISI mehr Sensibilität und Verantwortungsübernahme. Alkohol und Sport würden nicht zusammenpassen. Passender wäre es, ein alkoholfreies Getränk als Sportgetränk zu bewerben.

Nachfolgend der offene Brief in voller Länge:

Sehr geehrte FISI Präsident Flavio Roda, sehr geehrter Regionalpräsident Markus Ortler, mit Irritation und etwas Verwunderung stelle ich fest, dass ihr Verband, der Italienische Wintersportverband FISI, mit seinem Logo in bezahlten Werbeanzeigen gemeinsam mit einem Bierhersteller das „Offizielle Bier des Skisports“ bewirbt. Es ist allgemein bekannt, dass Alkohol die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Koordination und die Reaktionsfähigkeit beeinflusst. Dies erhöht die Gefahr für Unfälle, das gilt für den Straßenverkehr aber auch für den Wintersport. Beispielsweise steigt dadurch beim Skifahren und Rodeln das Verletzungsrisiko. Gleichzeitig verringert sich die Fähigkeit des Körpers, solche Schläge wegzustecken. Alkohol und Sport passen nicht zusammen. Wer seine Ausdauer aufbauen oder sich beim Krafttraining steigern möchte, erreicht sein Ziel nicht durch den Konsum von Alkohol. Alkoholische Getränke sind aus verschiedenen Gründen der natürliche Feind der Trainingsbemühungen. Das liegt unter anderem daran, dass Alkohol den Körper entwässert. So kommt es leicht zur Dehydrierung, was z.B. das Risiko von Krämpfen erhöht. Alkohol stört den Schlafrhythmus und die Schlafqualität, dadurch werden viele wichtige Reparaturmechanismen gestört. Außerdem ist der Körper schlechter in der Lage, Glykogen zu speichern. Glykogen ist gerade bei Ausdauersport ein wichtiger Baustein – es stellt gespeicherte Energie dar, die bei Anstrengung kurzfristig freigesetzt werden kann. Gleichzeitig wird nach Alkoholkonsum vermehrt Cortisol ausgeschüttet; dieses Stresshormon begünstigt Entzündungs- und verlangsamt Heilungsprozesse. Sportlerinnen und Sportler sind Vorbilder für unsere Jugend. Es ist oft maßgeblich, was sie vorleben. Jugendliche schauen auf sie und orientieren ihre Lebensentwürfe nach ihnen. In diesem Kontext ist es auch wichtig, welche Einstellungen Sportlerinnen und Sportler und ihre Verbände zum Alkoholkonsum haben. Der Unfall von Luttach mit sieben Toten und mehreren Schwerverletzten, verursacht durch einen alkoholisierten Autofahrer, ist keine zwei Monate her. Von einem Verband wie der FISI erwarten wir uns mehr Sensibilität und Verantwortungsübernahme, auch was den zukünftigen Umgang mit Alkohol im Bereich des Sports angeht. Als Forum Prävention appellieren wir an Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihre Vorbildfunktion. Ein alkoholfreies Getränk als Sportgetränk zu bewerben, wäre in diesem Sinne sicherlich passender. In Erwartung ihrer geschätzten Antwort verbleibe ich hochachtungsvoll. Dr. Peter Koler Direktor