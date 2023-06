Boulder Weltcup Brixen: Die Finalistinnen stehen fest

Brixen – Das große Kletterfest in der Domstadt wurde am heutigen Samstagvormittag mit dem Halbfinale der Frauen fortgesetzt. 20 Top-Kletterinnen kämpften in der neuerlich gut besuchten Vertikale um die sechs Tickets für das Finale, das am Samstagabend ab 20.00 Uhr ausgetragen wird.

Makellos waren im Semifinale Vorjahressiegerin Natalia Grossman (USA/8 Versuche, 2 Flashs) und Chaehyun Seo (Korea/9) unterwegs, die alle vier Boulder-Probleme souverän lösten. Auf jeweils drei Tops und vier Zonen kamen Stasa Gejo (Serbien) und Ayala Kerem (Israel), die ebenfalls in der Entscheidung mit von der Partie sein werden. Die letzten beiden Final-Startplatz ergatterten indessen Oceania Mackenzie (Australien) und die Österreicherin Johanna Färber. Sie schafften genauso jeweils zwei Tops und vier Zonen wie Ryu Nakagawa (Japan), die Vorjahres-Zweite Hannah Meul (Deutschland), Julija Kruder (Slowenien) und Sandra Hopfensitz (ebenfalls Deutschland). Allerdings benötigten Mackenzie und Färber weniger Versuche.

Ebenfalls im Halbfinale hängen blieb die Vorjahresdritte, Zhilu Luo aus China. Die 17-Jährige musste sich mit einem Top und vier Zonen begnügen, was am Ende Rang 14 bedeutete. Kein Final-Ticket schaute auch für die einzige Kletterin der italienischen Nationalmannschaft heraus, Miriam Fogu aus Perugia. Die 21-Jährige kam auf kein Top, erreichte drei Zonen.

Die sechs Finalistinnen kämpfen am Samstagabend ab 20 Uhr um den Weltcupsieg in Brixen. Die Vertikale, die bereits im Halbfinale sehr gut besucht war, wird dann so gut wie ausverkauft sein. Einige Resttickets sind noch online und an der Abendkasse erhältlich (solange der Vorrat reicht). Ab 22.00 Uhr steigt die Boulder Weltcup Party mit „Shanty Powa“ und einem DJ.

Ergebnisse Halbfinale Boulder Weltcup Brixen, Frauen:

1. Natalia Grossman (USA) 4T4z 8 5

2. Chaehyun Seo (KOR) 4T4z 9 5

3. Stasa Gejo (SRB) 3T4z 6 4

4. Ayala Kerem (ISR) 3T4z 9 8

5. Oceania Mackenzie (AUS) 2T4z 2 4

6. Johanna Färber (AUT) 2T4z 2 5