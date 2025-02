Bozen trifft im Viertelfinale auf Villach

Best of 7 gegen den starken VSV

Von: ka

Bozen – Mit der „Pick“-Entscheidung, die vor Kurzem nach dem Spiel zwischen Fehervar und Wien stattfand – bei dem sich die Ungarn den letzten verfügbaren Playoff-Platz sicherten – wurde das Viertelfinal-Raster festgelegt. Der HCB Südtirol Alperia trifft zum zweiten Mal in Folge auf die EC iDM Wärmepumpen VSV.

Eine detailliertere Vorschau folgt morgen.

Der EC VSV

Es wird das dritte direkte Aufeinandertreffen in den Playoffs zwischen diesen beiden Teams sein. Das erste Duell fand 2014 statt, als sich Bozen im Halbfinale der Best-of-Five-Serie mit 3:1 durchsetzte und anschließend den Titel gegen Salzburg gewann. Das zweite Aufeinandertreffen fand in jüngerer Vergangenheit statt: In der vergangenen Saison gewannen die Foxes eine harte und umkämpfte Serie mit 4:1. In dieser Saison konnte Bozen drei der vier bisherigen Duelle für sich entscheiden – eines davon im Penaltyschießen – mit einem Torverhältnis von 9:8. Alle Spiele endeten dabei mit knappen Ergebnissen.

Der Spielplan

Spiel 1 findet am Sonntag, 2. März, um 18:00 Uhr in der Sparkasse Arena Bozen statt. Die Serie wird dann im „Heim-Auswärts“-Rhythmus fortgesetzt, mit Spieltagen immer dienstags, freitags und sonntags. Spiel 3 in Bozen wird am Freitag, 7. März, um 19:45 Uhr ausgetragen. Achtung: Die Spielzeiten können sich bei TV-Übertragungen leicht ändern. Der vollständige Spielplan ist unten aufgeführt.

TV- und Streaming-Übertragungen

Die Heimspiele können per Pay-per-View-Livestream über das Portal der ICE Hockey League (https://live.ice.hockey) verfolgt werden.

Spiel 2 und Spiel 4, die auswärts stattfinden, werden kostenlos auf DAZN und TV33 übertragen.

Der vollständige Spielplan (Die Uhrzeiten können sich bei TV-Übertragungen ändern)

Spiel 1 – Sonntag, 2. März, 18:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen

Spiel 2 – Dienstag, 4. März, 19:15 Uhr – Stadthalle, Villach

Spiel 3 – Freitag, 7. März, 19:45 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen

Spiel 4 – Sonntag, 9. März, 17:30 Uhr – Stadthalle, Villach

Falls erforderlich:

Spiel 5 – Dienstag, 10. März, 19:45 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen

Spiel 6 – Freitag, 13. März, 19:15 Uhr – Stadthalle, Villach

Spiel 7 – Sonntag, 15. März, 18:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen

Die Viertelfinal-Paarungen

EC KAC – HC Pustertal

EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehervar AV19

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV

Steinbach Black Wings Linz – Moser Medical Graz99ers