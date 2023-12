Bozens Siegesserie endet in Salzburg

Bozen – Im heutigen Match in der Eisarena zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem HCB Südtirol Alperia entsprach das klare 5:2 zugunsten der Hausherren nicht ganz dem Spielverlauf, denn die beiden Teams lieferten sich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, was auch durch das ausgeglichene Schussverhältnis von 29:27 bestätigt wird. Den Unterschied machten der eine oder andere Fehler zu viel beziehungsweise die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor aus.

Das Match.

Foxes in derselben Mannschaftsaufstellung wie in den letzten Begegnungen, im Tor gab Coach Glen Hanlon Vallini den Vorzug.

Überfallartiger Beginn der Hausherren, die Vallini gleich durch Nissner und Thaler in die Zange nahmen. Nach drei Minuten prüfte Mantenuto den Salzburger Torhüter aus der mittleren Distanz, kurz darauf hatte Frigo allein vor Tolvanen die Bozner Führung auf dem Schläger, konnte diesen aber nicht austricksen. Nach einem Big Save von Vallini gegen Bourke, schlugen die Mozartstädter innerhalb von zwei Minuten zweimal zu: beim ersten Treffer lenkte Bourke einen Schlenzer von Genoway in die Maschen, beim zweiten nutzte Raffl einen Kollektivschlaf der Weißroten: Schneider passte quer auf seinen im Slot freistehenden Kapitän, der aus dem linken Face-Off-Kreis die Scheibe Volley in den Bozner Kasten beförderte. Die Foxes fingen sich nach einigen Minuten wieder, zuerst wurde ein Schuss von Frank aus dem Slot im letzten Moment abgelenkt, McClure nach einer Einzelaktion und Ford nach Zuspiel von Frank scheiterten am Salzburger Goalie.

Guter Start in den mittleren Abschnitt der Weißroten: Thomas versuchte es mit einem Schuss aus der Drehung vom Bullykreis, während Vandane zweimal aus der Distanz abzog. Es waren die Vorzeichen für den Bozner Anschlusstreffer, der im Powerplay von Teves und Ford eingefädelt und von Alberga Volley vollendet wurde. Jetzt ging es Schlag auf Schlag, zuerst stellte Raffl nach einem Rebound und Zuspiel von Nissner den alten Abstand wieder her, während die Foxes auch bei der nächsten Überzahl nicht lange fackelten: die Scheibe zirkulierte wie am Schnürchen von Ford über Mantenuto und Thomas zu Teves an der blauen Linie, der das Ding mit einem Onetimer in die Maschen hämmerte. Die Talferstädter drängten im Anschluss durch Mantenuto, Parlett und Gazley auf den Ausgleich, fanden aber in Tolvanen ihren Meister. Auf der Gegenseite setzte Thaler die Scheibe nach einem sehenswerten Sololauf knapp neben das Bozner Gehäuse, während Vallini mit einem Big Save gegen denselben Spieler den vierten Treffer der Mozartstädter verhinderte.

Nach wenigen Sekunden im Schlussdrittel wurde das Spiel für fast eine halbe Stunde unterbrochen, da das Eis neu bearbeitet werden musste. Diese Zeitverzögerung war für die Gäste fatal, denn nach zwei Minuten erzielte Raffl mit einem präzisen Schuss aus spitzem Winkel den Hattrick. Pech für die Gäste in Minute sieben, als Kapitän Frank aus allernächster Nähe nur die Torstange traf, ein Tor hätte die Weißroten zu diesem Zeitpunkt wieder ins Spiel zurückgebracht. Beim nächsten Powerplay schossen die Talferstädter zwar aus allen Lagen, sämtliche Schüsse wurden entweder von Tolvanen oder von einem Verteidiger geblockt. Es war das letzte Aufbäumen der Foxes, bevor sich Hochkofler im Slot gegen Vandane durchsetzte und Vallini zum fünften Mal das Nachsehen gab.

Am Neujahrstag steht für Frank & Co. bereits die nächste Begegnung auf dem Programm: in der Sparkasse Arena findet das Brenner Derby gegen den HC TIWAG Innsbruck statt (19:45 Uhr).

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 5:2 (2:0 – 1:2 – 2:0)

Die Tore: 10:10 Troy Bourke (1:0) – 12:06 Thomas Raffl (2:0) – 26:04 PP1 Domenico Alberga (2:1) – 27:27 Thomas Raffl (3:1) – 28:07 PP1 Josh Teves (3:2) – 42:09 Thomas Raffl (4:2) – 53:29 Peter Hochkofler (5:2)

Schiedsrichter: Berneker/Nagy – Hribar/Snoj

PIM: 12:10

Torschüsse: 29:27

Zuschauer: 3089