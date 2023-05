Carolin Schaller übertrifft alle Erwartungen

Meran – Zwei Slalomkanuten des SC Meran/Raika-Torggler konnten sich beim 67. Internationalen Kanuslalom in Meran über einen Podestplatz freuen. Gestern war es Jakob Weger (25), der sich beim offenen Rennen mit 2 Durchgängen im Kajak-Einer nur Giacomo Barzon aus Verona beugen musste und den tollen 2. Platz belegte. Heute erlebte Carolin Schaller beim Weltranglisten-Kanuslalom auf der Passer im Kajak-Einer eine Sternstunde. Nach Platz 6 in der Quali gelang der 25-jährigein Augsburgerin, die seit einigen Jahren für den SC Meran gemeldet ist, im Finale ein Traumlauf, der ihr hinter Agata Spagnol Platz 2 einbrachte.

Beim 67. Internationalen Kanuslalom auf der Passer in Meran stand heute mit dem Weltranglisten-Kanuslalom der Höhepunkt auf dem Programm. Zum 8. Mal wurde auf der Passer um Weltranglistenpunkte im Kanuslalom gepaddelt. 110 Kanuten aus 8 Ländern sind angetreten, darunter mit der mehrfachen Weltmeisterin Martina Satkova aus Tschechien, dem zweimaligen U23-Vize-Weltmeister im Canadier-Einer, Roberto Colazingari aus Italien, und dem Vize-Weltmeister von 2021 im Kajak-Einer, Marcello Beda aus Bologna, 3 absolute Spitzenkönner. Beim Weltranglisten-Kanuslalom haben alle drei ihre Spezialkategorie gewonnen; Marcello Beda den Kajak-Einer-Wettbewerb, Roberto Colazingari und Martina Satkova die Canadier-Einer-Kategorie. Das spektakuläre Kanuslalom-Rennen wurde von zahlreichen Zuschauern auf der unteren Gilfpromenade und dem Steinernen Steg verfolgt.

Beim diesjährigen Weltranglisten-Kanuslalom schlug die Stunde von Carolin Schaller. „Der 2. Platz beim Weltranglisten-Kanuslalom in Meran war sicher mein bisher größter Erfolg. Ich war schon glücklich, dass ich das Finale erreicht habe. Ich wollte im Finale den Fehler bei Tor Nummer 16 korrigieren und die Passer so hinunter paddeln wie in der Quali. Mit Platz 6 wäre ich schon zufrieden gewesen“, erzählt Carolin Schaller.“ „Aber, dass ich dann im Finale 10 Sekunden schneller sein würde, hätte ich mir nicht Mal in meinen kühnsten Träumen erwartet“, strahlte die Augsburgerin. „Ich bin glücklich, Zweite geworden zu sein, da ich mit einem derartigen Ergebnis in keinster Weise gerechnet hatte“, freute sich Schaller riesig. Im Kajak-Einer der Damen gewann die Italienerin Agata Spagnol in 89,03 Sekunden das Finale vor Carolin Schaller (89,97) und der Tschechin Martina Satkova (91,78). Alle 3 Slalom-Kanutinnen blieben im Finale ohne Strafsekunden. Das Finale im Kajak-Einer der Männer war an Spannung kaum zu überbieten.

Zum Schluss konnte sich Marcello Beda aus Bologna in 78,24 Sekunden vor seinem Landsmann Mattia Poletto (79,03) und dem Slowenen Niko Testen (79,14) durchsetzen, alle 3 ohne Strafsekunden. Jakob Weger hatte als Zehnter der Quali den Finallauf erreicht. Wie in der Quali wurden ihm 2 Torberührungen zum Verhängnis, wofür er sich 4 Strafsekunden einhandelte. In 84,98 Sekunden landete er auf Platz 9. „Insgesamt bin ich mit meinem Rennwochenende auf der Passer zufrieden. Gestern habe ich beim offenen Rennen den 2. Platz erreicht, obwohl ich ein Jahr nicht mehr trainiert habe und kurz vor dem Kanuslalom in Meran 3 Mal inm Slalom-Boot gesessen bin. Ohne Ambitionen bin ich beim Kanuslalom in Meran angetreten“, erzählt Jakob Weger. „Mein Finallauf war nicht schlecht. Ich hatte keinen groben Fehler. Mit der Laufzeit wäre ich nahe ans Podium gekommen. Aber 2 Torberührungen haben mich auf Platz 9 zurückgeworfen“, bedauerte Jakob Weger. Im Canadier-Einer konnten sich im Finallauf die Favoriten durchsetzen , die Tschechin Martina Satkova in 95,58 Sekunden vor den Deutschen Kimberley Rappe (99,37) und Marisa Kaup (102,22) bei den Damen und der Italiener Roberto Colazingari in 87,06 Sekunden vor dem Deutschen Benjamin Kies (87,64) und dem Italiener Elio Maiutto (87,82) bei den Herren. Nachstehend die

Wertungen nach dem Finallauf:

Kajak-Einer, Männer: 1. Marcello Beda (Italien) 78,24 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Mattia Poletto (beide Italien) 79,03/0; 3. Niko Testen (Slowenien) 79,14/0; 4. Tommaso Barzon 80,11/0; 5. Gabriele Grimandi 80,11/0; 6. Jan Locnikar (Slowenien) 81,91/0. 9. Jakob Weger (SC Meran/Raika-Torggler) 84,98/4.

Kajak-Einer, Damen: 1. Agata Spagnol (Italien) 89,03 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Carolin Schaller (SC Meran/Raika-Torggler) 89,97/0; 3. Martina Satkova (Tschechien) 91,78/0; 4. Lara Kriesinger (Deutschland) 95,48/2; 5. Svenja Matti (Schweiz) 98,27/0; 6. Caterina Pignat (Italien) 98,38/2.

Canadier-Einer, Herren: 1. Roberto Colazingari (Italien) 87,06 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Benjamin Kies (Deutschland) 87,64/2; 3. Elio Maiutto (Italien) 87,82/0.

Canadier-Einer, Damen: 1. Martina Satkova (Tschechien) 95,58 Sekunden/0 Strafsekunden: 2. Kimberley Rappe 99,37/0; 3.Marisa Kaup (beide Deutschland) 102,22/2.