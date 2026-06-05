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Carolina bleibt im Rennen um den Stanley Cup

Carolina gleicht gegen Vegas nach starkem Finish aus

Freitag, 05. Juni 2026 | 09:31 Uhr
Carolina bleibt im Rennen um den Stanley Cup
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JARED C. TILTON
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Von: APA/sda

Die Carolina Hurricanes haben in den Stanley-Cup-Finals das zweite Duell mit den Vegas Golden Knights gewonnen und in der Serie ausgeglichen. Die “Canes” machten in ihrem zweiten Heimspiel am Donnerstag (Ortszeit) einen 0:2-Rückstand wett und siegten am Ende 4:3 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor erzielte Seth Jarvis in der vierten Minute der Overtime im Powerplay. Die nächsten zwei Partien werden in der Heimstätte der Golden Knights ausgetragen.

Für die Golden Knights sah es lange gut aus. Nach zwei Dritteln führten die Gäste nach den Play-off-Toren zwölf und 13 von Brett Howden 2:0 und lagen auf Kurs zum achten Play-off-Sieg in Folge. Logan Stankoven gelang aber der Anschlusstreffer, Mark Jankowski und Jordan Staal sorgten dann binnen weniger Minuten für die Wende. Mark Stone glich 81 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit jedoch zum 3:3 aus, Vegas durfte weiter hoffen. Jarvis wendete aus Sicht der Hurricanes schließlich das schlimmstmögliche Szenario eines 0:2-Rückstands in der Serie ab.

“Das ist das beste Gefühl der Welt”, sagte Jarvis nach seinem Siegestreffer. “Wir haben es gut geschafft, unsere Emotionen im Griff zu behalten.” Den Auftakt in der Finalserie um die wichtigste Trophäe im Eishockey hatten die Hurricanes 4:5 verloren.

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