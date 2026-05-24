Carolina gleicht im NHL-Halbfinale gegen Montreal aus

Von: APA/sda

Die Carolina Hurricanes haben im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga gegen die Montreal Canadiens den Ausgleich zum 1:1 in der “best of seven”-Serie geschafft. Den entscheidenden Treffer für das Heimteam erzielte mit seinem zweiten Tor des Abends Nikolaj Ehlers in der Verlängerung zum 3:2. Spiel drei findet in der Nacht auf Dienstag in Montreal statt. Im zweiten Halbfinale führen die Vegas Golden Knights gegen die Colorado Avalanche mit 2:0.