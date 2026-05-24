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Ehlers hat gut jubeln

Carolina gleicht im NHL-Halbfinale gegen Montreal aus

Sonntag, 24. Mai 2026 | 08:57 Uhr
Ehlers hat gut jubeln
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
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Von: APA/sda

Die Carolina Hurricanes haben im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga gegen die Montreal Canadiens den Ausgleich zum 1:1 in der “best of seven”-Serie geschafft. Den entscheidenden Treffer für das Heimteam erzielte mit seinem zweiten Tor des Abends Nikolaj Ehlers in der Verlängerung zum 3:2. Spiel drei findet in der Nacht auf Dienstag in Montreal statt. Im zweiten Halbfinale führen die Vegas Golden Knights gegen die Colorado Avalanche mit 2:0.

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