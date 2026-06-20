Cool Swim Meeting: Cerasuolo und Angiolini sorgen über 50 Meter Brust für Spektakel

Von: ka

Meran – Am zweiten Wettkampftag der zehnten Ausgabe des Cool Swim Meetings wurden weitere fünf Veranstaltungsrekorde aufgestellt. Am Nachmittag glänzten zahlreiche Athletinnen und Athleten im Meraner Lido mit Leistungen auf höchstem Niveau. Die Favoriten Simone Cerasuolo und Lisa Angiolini wurden ihrer Rolle gerecht, während die brasilianische Mannschaft insgesamt vier Goldmedaillen gewann.

Das Highlight des Nachmittags waren die 50 m Brust. Der Weltmeister über diese Distanz, Simone Cerasuolo, bestätigte seine hervorragende Form und sicherte sich Gold sowie einen neuen Meetingrekord. Der für Imolanuoto startende Italiener gewann in 26,78 Sekunden vor seinem Teamkollegen Federico Poggio, der mit 27,82 Zweiter wurde. Rang drei ging an Andrea Prapugicu (Virtus Buonconvento) in 28,43.

„Meran liegt mir einfach, und ich fühle mich hier ausgesprochen wohl. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner Zeit – ich hatte gehofft, schnell zu schwimmen, und genau das ist mir gelungen“, sagte Cerasuolo nach dem Rennen.

Bei den Frauen setzte sich die Dominanz von Lisa Angiolini fort. Die Toskanerin sicherte sich auch den letzten noch fehlenden Brust-Rekord und erzielte starke 30,72 Sekunden. Hinter ihr belegten Nika Godun (Aqua Alpha, 31,32) und Viviane Graif (Sportclub Meran, 32,09) die weiteren Podestplätze.

Zu den herausragenden Athleten des Nachmittags gehörte auch der Brasilianer Guilherme Caribé, der zwei weitere Goldmedaillen gewann. Zu Beginn der Session siegte der Schwimmer von RSP Sports über 50 m Schmetterling in 23,33 Sekunden und stellte damit einen neuen Meetingrekord auf. Er verwies Daniele Momoni (Team Italia, 24,05) und Larbi Giacomini (Team Friuli FIN, 24,08) auf die Plätze. Zum Abschluss folgte der Sieg über 100 m Freistil in 48,69 Sekunden – nur fünf Hundertstel über dem Rekord von Thomas Ceccon. Dahinter kamen Manuel Frigo (48,98) und Matteo Oppioli (50,04) ins Ziel.

Zwei Goldmedaillen gewann auch die Italienerin Anita Gastaldi vom V02 Nuoto Torino. Zunächst setzte sie sich über 50 m Schmetterling in 27,42 Sekunden gegen Alice Groppo (Montebelluna Nuoto, 27,55) und Elena Missora (Aly Sport, 27,62) durch. Anschließend überraschte sie mit dem Sieg über 100 m Freistil in 55,54 Sekunden vor Sofia Morini (Team Italia, 55,81) und Anna Chiara Mascolo (Team Italia, 56,05).

„Drei Goldmedaillen sind wirklich eine hervorragende Ausbeute – besser hätte es kaum laufen können. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie diese Wettkämpfe bisher verlaufen“, kommentierte die Turinerin begeistert.

Der live auf den RAI-Sendern übertragene Nachmittag begann mit den 200 m Freistil. Die Brasilianerin Gabi Roncatto (Unisanta, 2:00,16) gewann ihre zweite Goldmedaille dieser Veranstaltung und verwies – wie bereits über 400 m Freistil – ihre Landsfrau Maria Paula Heitmann (Sesc RJ, 2:01,44) auf Rang zwei. Dritte wurde Evita Trevisan (Team Veneto FIN, 2:03,31).

Bei den Männern entwickelte sich ein spannendes Rennen: Alessandro Ragaini (1:49,35) verteidigte nach einem Start-Ziel-Sieg seine Führung gegen die starke Schlussattacke von Davide Dalla Costa (1:49,43) und Giovanni Caserta (1:49,74).

Über 400 m Lagen gingen die Siege an Giada Alzetta (Team Italia) in 4:44,81 sowie an Brandonn Almeida (SESC RJ) in 4:21,00. Auf dem Podium der Frauen standen außerdem Clarissa Savoldi (Team Toscana FIN, 4:48,50) und Alessia Capitanio (Team Friuli FIN, 4:56,46). Bei den Männern komplettierten Federico Tormena (Team Veneto FIN, 4:33,01) und Davide Nolli (Nuotatori Milanesi, 4:34,67) das Siegerpodest.

Zum Nachmittagsprogramm gehörten auch die 1500 m Freistil. Bei den Frauen setzte sich Mahila Spennato (Rari Nantes Florentia) in 16:52,48 gegen die erschöpfte Gabi Roncatto (16:59,82) und Letizia Gioffredi (Rari Nantes Florentia, 16:59,93) durch. Bei den Männern gewann Ivan Sartor (Team Veneto FIN) in 15:42,71 vor Giuseppe Marco Sinagra (Team Veneto FIN, 15:49,10) und Andrea D’Apote (Team Toscana FIN, 15:55,52).

Den Abschluss des Tages bildeten die 4×50-m-Lagenstaffeln, die für große Spannung sorgten. Das Team Italia triumphierte sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und stellte dabei jeweils einen neuen Veranstaltungsrekord auf.

Bei den Männern verwiesen Mirko Chiaversoli, Federico Poggio, Daniele Momoni und Giovanni Caserta mit 1:39,59 die Auswahl aus Friaul (1:42,83) sowie die Mannschaft aus der Emilia-Romagna (1:43,04) auf die Plätze.

Bei den Frauen siegten Anita Gastaldi, Anna Pirovano, Giada Alzetta und Anna Chiara Mascolo in 1:53,92 vor Virtus Buonconvento (1:55,36) und der Auswahl aus Venetien (1:58,46).

Morgen steht im Meraner Lido der dritte und abschließende Wettkampftag auf dem Programm. Die schnellen Finalläufe werden erneut live auf RaiPlay übertragen; die Übertragung beginnt um 15:00 Uhr.