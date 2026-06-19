Von: ka

Meran – Cool Swim Meeting: Die zehnte Ausgabe startet mit einem Paukenschlag: Es werden gleich sechs Veranstaltungsrekorde gebrochen. Im Australiana-Wettbewerb sichern sich Frigo und Tarantino die Siege, während auch Caribé, Cerasuolo und Angiolini mit starken Leistungen überzeugen.

Das Cool Swim Meeting, das heute im Lido von Meran eröffnet wurde, präsentiert sich auf höchstem Niveau. Die zehnte Ausgabe erfüllt alle Erwartungen und sorgt bereits am ersten Wettkampftag für Leistungen der Extraklasse. Im Mittelpunkt stand Weltmeister Simone Cerasuolo, der seinen Meetingrekord über 100 Meter Brust verbesserte. Insgesamt wurden sechs neue Veranstaltungsrekorde aufgestellt, was Prämien in Höhe von insgesamt 3.400 Euro bedeutete.

Doch der Reihe nach. Der Wettkampfnachmittag, der live auf Rai Sport übertragen wurde, begann mit den 50 Metern Freistil, die als Qualifikation für das Australiana-Ausscheidungsrennen der zehn schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmer dienten. Bei den Frauen setzte sich Elena Iannolo (Team Toscana FIN) in 25,77 Sekunden durch, vor Chiara Tarantino (Team Italia) in 25,80 und Giada Piccoli (Team Veneto FIN) in 26,13. Bei den Männern wurde der brasilianische Top-Schwimmer Guilherme Caribé seiner Favoritenrolle gerecht und gewann in 21,99 Sekunden. Damit stellte er den Veranstaltungsrekord ein und verwies die italienischen Nationalkader Manuel Frigo (22,39) und Leonardo Deplano (22,53) nach einem hochklassigen Rennen auf die Plätze.

Für Caribé war es der erste Start in Meran: „Ich bin sehr zufrieden mit meinem heutigen Rennen und blicke optimistisch auf die kommenden Wettkämpfe. In einem so schönen Schwimmbad und in einer so besonderen Atmosphäre zu schwimmen, ist eine zusätzliche Motivation, gute Leistungen zu zeigen.“

Das zweite Rennen des Tages waren die 200 Meter Rücken. Bei den Frauen gewann Elisa Noaro (Team Veneto FIN) in 2:17,19 vor Elena Savian (Team Friuli FIN) in 2:19,71 und Martha Mathilda Loetscher (Virtus Buonconvento) in 2:20,64. Bei den Männern siegte Cristiano Sartori (Leosport) in 2:05,89 vor Luca Ferrari (Team Emilia Romagna FIN) in 2:06,67 und Giorgio Sartori (Leosport) in 2:06,92.

Zu den am meisten erwarteten Rennen des Abends gehörten die 100 Meter Brust, und die Favoriten Lisa Angiolini und Simone Cerasuolo wurden ihrer Rolle gerecht. Beide gewannen nicht nur ihre Rennen, sondern stellten auch neue Meetingrekorde auf. Die italienische Rekordhalterin über 200 Meter Brust schlug nach 1:06,99 an und verwies Anna Pirovano (Team Italia, 1:08,73) sowie die Lokalmatadorin Viviane Graif (Sportclub Meran, 1:10,15) auf die Plätze. „Nach drei Jahren ist es mir endlich gelungen, meinen Rekord hier zu verbessern – und zwar deutlich. Man kann sagen, dass dies die beste Saison meiner Karriere ist, und die heutigen Ergebnisse bestätigen das.“

Weltmeister Simone Cerasuolo stoppte die Uhr bei 1:00,22 und setzte sich knapp gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Federico Poggio (Imolanuoto, 1:00,40) durch. Dritter wurde Andrea Prapugicu (Virtus Buonconvento) in 1:01,11.

Weiter ging es mit den 200 Metern Schmetterling, bei denen der vierte Rekord des Tages fiel. Giada Alzetta (Team Italia) gewann in 2:11,22 vor Anna Chiara Mascolo (Team Italia, 2:12,55) und Roberta Piano del Balzo (Eventualmente Aquatics, 2:12,62). Bei den Männern sorgte ein spektakuläres Rennen für Spannung, denn die ersten drei lagen innerhalb von nur fünf Hundertstelsekunden.

Francesco Michele Cavallotti (Aqua Alpha) gewann in 2:01,88, während sich der Brasilianer Guilherme Escudero (Fluminense) und Federico Tormena (Team Veneto FIN) mit jeweils 2:01,93 den zweiten Platz teilten.

Anschließend standen die 50 Meter Rücken auf dem Programm, wobei insbesondere Anita Gastaldi glänzte. Die Italienerin verbesserte ihren Rekord aus dem Jahr 2023 und gewann in 28,49 Sekunden deutlich vor Rossella Indelicato (Team Emilia-Romagna FIN, 30,40) und Chiara Rotunno (Team Verona, 30,78). Bei den Männern siegte Lorenzo Glessi (Team Friuli FIN) in 26,17 vor Ronens Kermans (Aqua Alpha, 27,25) und Andrea Miron (Team Emilia Romagna FIN, 27,40).

Vor dem Australiana-Wettbewerb wurden auch die 400 Meter Freistil ausgetragen. Das Frauenrennen stand ganz im Zeichen Brasiliens und eines spannenden Duells zwischen Gabrielle Roncatto und Maria Paula Heitmann. Roncatto nahm ihrer Landsfrau den Meetingrekord ab und gewann in starken 4:10,78, während Heitmann in 4:11,29 anschlug. Dritte wurde Giulia Ramatelli (Team Italia) in 4:16,48. Bei den Männern siegte Ivan Sartor (Team Veneto FIN) in 3:57,23 vor seinem Teamkollegen Damiano Cappellazzo (3:59,44) und Lorenzo Guarnieri (Aqua Alpha, 3:59,57). Erwähnenswert ist zudem die Zeit von 4:22,08, mit der William Balzano einen neuen Nationalrekord Bahrains in der Altersklasse 15 bis 17 Jahre aufstellte.

Den Abschluss des Wettkampfprogramms bildete das spektakuläre Australiana-Rennen, ein Ausscheidungswettbewerb über fünf aufeinanderfolgende 50-Meter-Freistil-Sprints. Bei den Frauen sicherte sich Chiara Tarantino den Titel und setzte sich im Finale gegen Sofia Morini durch. Dritte wurde Giada Piccoli. Bei den Männern triumphierte Manuel Frigo zum dritten Mal in Folge vor Daniele Momoni und Luca Serio.

Nach den Wettkämpfen fand die offizielle Eröffnungsfeier statt. In diesem Rahmen wurden auch die Gewinner des Wettbewerbs „Cool Swim Window“ ausgezeichnet, bei dem die schönsten Schaufenster im Cool-Swim-Meeting-Design prämiert wurden. Den ersten Platz belegte Trachtenmode Runggaldier, vor Hesse auf Rang zwei und MM Socks auf Rang drei.

Morgen geht das Meeting weiter. Die Live-Übertragung auf RaiPlay beginnt um 17:00 Uhr.