Cool Swim Meeting: Zehnte Ausgabe erneut im Zeichen von Angiolini und Caribé

Von: ka

Meran – Die zehnte Ausgabe des Cool Swim Meetings geht zu Ende – und zwar mit dem bisher höchsten technischen Niveau. Die unbestrittenen Hauptdarsteller dieser dritten Wettkampfphase waren Simone Cerasuolo und Lisa Angiolini, die die besten Leistungen nach FINA-Punkten erzielten. Für den Weltmeister war das stärkste Rennen die 50-Meter-Brust am Samstag in 26,78 Sekunden, während die Vize-Europameisterin mit 1:06,99 über 100 Meter Brust glänzte. Ebenfalls stark präsentierte sich Guilherme Caribé, der am Sonntag seinen vierten Sieg innerhalb von drei Tagen feiern konnte.

Lisa Angiolini machte ihren Brust-Dreifachsieg perfekt und gewann auch die 200 Meter. Nach sieben Rennen in drei Tagen sowie dem australischen Finale am Freitagabend machte sich die Müdigkeit bei der Athletin von Virtus Buonconvento bemerkbar. Mit 2:27,79 blieb sie eine halbe Sekunde über dem Veranstaltungsrekord und verwies Clarissa Savoldi (2:30,28) sowie Vanessa Gurieri (2:31,06; beide Team Toscana FIN) auf die Plätze.

Für den Brasilianer Guilherme Caribé war es die vierte Goldmedaille beim Cool Swim Meeting. Nach seinen Erfolgen über 50 und 100 Meter Freistil sowie 50 Meter Schmetterling gewann er auch die 100 Meter Schmetterling in 52,56 Sekunden. Der für RSP Sports startende Schwimmer setzte sich deutlich gegen Francesco Michele Cavallotti (Aqua Alpha, 55,11) und Pietro Guarise (Leosport, 55,19) durch.

Den ersten und einzigen Veranstaltungsrekord des Tages stellte die Brasilianerin Gabrielle Roncatto über 800 Meter Freistil auf. In 8:46,16 gewann sie nach einem über die gesamte Distanz spannenden Duell gegen Mahila Spennato (Rari Nantes Florentia), die in 8:47,16 anschlug und damit Revanche für die 1.500 Meter vom Samstag verpasste. Dritte wurde die weitere Brasilianerin Maria Paula Heitmann in 8:53,85.

Auch bei den Männern ging der Sieg nach Brasilien: Guilherme Costa war in 8:10,16 der Schnellste. Dahinter platzierten sich Ivan Sartor (Team Veneto FIN, 8:11,75) und Giuseppe Marco Sinagra (Team Veneto FIN, 8:21,65).

Über 200 Meter Brust der Männer gewann Andrea Prapugicu (Virtus Buonconvento) in 2:15,12 vor Federico Giffi (Team Abruzzo FIN, 2:17,43) und Giacomo Casadei (Gens Aquatica San Marino, 2:18,95).

Siege über 100 Meter Rücken gingen an Chiara Rotunno und Riccardo Stocchetti. Die Schwimmerin des Team Verona gewann in 1:04,79 vor Rossella Indelicato (FIN Lombardia, 1:05,38) und Angela Florio (Team Verona, 1:05,89). Bei den Männern setzte sich der Athlet der FIN-Auswahl Emilia-Romagna in 56,98 Sekunden gegen seinen Teamkollegen Luca Desiderio (57,23) sowie Pierpaolo Di Paolo (FIN Abruzzo, 57,64) durch.

Über 200 Meter Lagen der Frauen siegte Clarissa Savoldi (Team Toscana FIN) in 2:18,56 vor Elisa Noaro (Team Veneto FIN, 2:20,56) und Alessia Capitanio (Team Friuli FIN, 2:21,75). Bei den Männern gewann Biagio Aldrighetti (Team Trentino FIN) in 2:02,85 vor Samuele Ostanello (Team Veneto FIN, 2:07,82) und Federico Tormena (Team Veneto FIN, 2:09,18).

Die 100 Meter Schmetterling der Frauen gingen an Roberta Piano del Balzo (Eventualmente Aquatics), die in 1:01,40 vor Alice Groppo (Montebelluna Nuoto, 1:01,85) und Chiara Costagli (Virtus Buonconvento, 1:02,86) gewann.

Den Abschluss des Programms bildeten die 4×50-Meter-Freistilstaffeln. Bei den Frauen siegte das Team Veneto (Nezzo, Meneghello, Noaro, Piccoli) in 1:45,28 vor Team Toscana (Masi, Iannolo, Longo, Becattini; 1:45,64) und Virtus Buonconvento (Giovannoni, Angiolini, Costagli, Coscia; 1:45,73).

Die Männerstaffel gewann Aqua Alpha (Salvatori, Sandri, Cavallotti, Vlad) in 1:33,58 vor Team Veneto (Monestier, Cappellazzo, Dall’Acqua, Ostanello; 1:34,88) und Team Friuli (D’Agostini, Ippolito, Giacomini, Glessi; 1:34,90).

Der Präsident des Organisationskomitees, Walter Taranto, zog ein positives Fazit zum Cool Swim Meeting 2026: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der zehnten Ausgabe des Meetings, die ein außergewöhnlich hohes technisches Niveau hatte. Die Live-Übertragung auf den Rai-Kanälen hat es uns erneut ermöglicht, Meran in die Wohnzimmer aller Italiener zu bringen. Dass alles so hervorragend funktioniert hat, verdanken wir unseren Sponsoren, den Institutionen und den 146 Freiwilligen, die während dieser drei Tage ihren Beitrag geleistet haben.“