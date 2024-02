Cross-Läuferinnen dominieren im Trentino

Villa Lagarina – Am Wochenende fanden in Villa Lagarina bei Rovereto die Cross-Regionalmeisterschaften über die Kurzdistanz statt. Dabei feierten die Südtiroler U20-Damen einen Dreifachsieg.

Die 18-jährige Rablanderin Anna Hofer vom SC Meran setzte sich auf der 3,23 km langen Strecke in 11.39 Minuten vor Lisa Leuprecht und Sofia Demetz durch. Die beiden Athletinnen vom LC Bozen stoppten die Zeitmessung bei 12.09 bzw. 12.19 Minuten. Emma Ghirardello Pichler und Eva Hölzl landeten auf den Plätzen fünf und sechs.

Die Sterzingerin Lena Trenkwalder entschied hingegen den U18-Lauf in 12.57 Minuten für sich. Das Podest komplettierten die Trentinerin Agata Di Lorenzo (14.03) und Trenkwalders Teamkollegin Sarah Gschliesser (14.05). Gut präsentierten sich auch Julia Gamper (Vierte), Katja Mitterhofer (Fünfte) und Kathrin Hauser (Sechste). Im Burschen-Rennen wurde der Bozner Lorenzo Sparapani Sechster. Für das beste U16-Ergebnis sorgte Lina Wallisch mit Platz zwei hinter Sofia Filippo.

Eine bärenstarke Vorstellung zeigte die Meranerin Andrea Schweigkofler, die sich in der allgemeinen Klasse über 3,23 km in 12.01 Minuten als Dritte hinter den beiden Trentinerinnen Linda Palumbo (11.05) und Luna Giovanetti (11.19) einreihte. Rang vier ging an die Traminerin Lisa Kerschbaumer, Lara Vorhauser aus Sterzing und Lena Göller vom SC Meran belegten den fünften und sechsten Platz.

Bei den Herren landeten Mirko Tomasi vom Athletic Club 96 Bozen und Luca Boninsegna vom SC Meran auf den Plätz sieben und zehn. In der U20-Klasse wurde der Meraner David Agethle Achter. In den Masters-Kategorien glänzten Robert Brunner (M50) und Bernhard Eisenstecken (M70).