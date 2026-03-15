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Freude beim ASC Curling Südtirol

Curling Paralympics Gold für Kanada

Sonntag, 15. März 2026 | 15:00 Uhr
Paralympic Team Canada_Archiv_Curling_Südtirol
ASC Curling Südtirol
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Von: luk

Bruneck – Acht Tage lang, hat sich das Curling Paralympics Team Canada bestehend aus, Mark Ideson, Jon Tourston, Ina Forrest, Collinda Joseph und Gilbert Dush, im Südtirol Curling Center in Bruneck vorbereitet und wurde dabei vom ASC Curling Südtirol betreut. Die Kanadier sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben alle zehn ausgetragenen Spiele gewonnen. Das Endspiel gegen China entwickelte sich zu einem wahren Curling-Krimi. Der letzte Stein brachte Gold für die Kanadier.

Die vierzehnköpfige Delegation hat beim Aufenthalt in Südtirol auch ein Spiel des H.C. Falkensteiner Pustertal und den Kronplatz besucht, um dort das einmalige Panorama zu genießen. Das Unterfangen wurde von der Liftgesellschaft logistisch unterstützt.

Wheel Chair Curling erfordert ein spezielles Eis, da kein Wischeinsatz erfolgt. Im Südtirol Curling Center wurde dieses von Ken McArdel aus Kanada aufbereitet und war eine große Herausforderung. Präsident Hubert Trenker und sein Team blicken mit Stolz auf die Trainingslager aller kanadischen Teams, die fast einen Monat gedauert haben, zurück. “Wir haben sehr viel gelernt und wurden für unseren unermüdlichen und professionellen Einsatz sehr gelobt“, sagt Trenker, der auch als Geschäftsführer der Anlage fungiert.

Kanadas Sportdirektor David Murdoch, könnte sich vorstellen, in vier Jahren, anlässlich der Olympischen Spiele in Frankreich, das Trainingslager in Südtirol zu wiederholen, oder die Anlage als Europastützpunkt auszuwählen. Voraussetzung hierzu ist jedoch, dass die planerischen- und baulichen Mängel im Südtirol Curling Center behoben werden.

Am kommenden Wochenende wird im Südtirol Curling Center in der Intercable Arena das internationale Turnier „4. Südtirol Curling Cup“ mit vierzehn Mannschaften aus sechs Nationen abgehalten. Wer bei Olympia Lust auf Curling bekommen hat, kann den Spielen von Freitag bis Sonntag kostenlos beiwohnen.

Bezirk: Pustertal

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