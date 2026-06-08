Daniel Gellon ist ein neuer Stürmer für Bozen

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass mit dem italienischen Stürmer Daniel Gellon eine Vereinbarung für die Saison 2026/27 erzielt wurde. Der 25-Jährige steht damit vor seinem ersten Abenteuer in der ICE Hockey League, nachdem er fünf Spielzeiten in der Alps Hockey League für Meran absolviert hat, davon die letzten drei als absoluter Leistungsträger.

Gellon ist ein wendiger Stürmer mit ausgeprägtem Torriecher – Eigenschaften, die ihm in der vergangenen Saison ermöglichten, die Adler bis ins Finale der AlpsHL zu führen. Mit 18 Toren und 26 Assists war der Südtiroler Topscorer der Schwarz-Weißen sowie der punktbeste italienische Spieler der gesamten Liga, wenn man die eingebürgerten „Italo-Spieler“ ausklammert. Auch in den Playoffs spielte Gellon eine Schlüsselrolle und verbuchte 19 Scorerpunkte in ebenso vielen Partien (neun Tore, zehn Assists).

„Nach vielen schönen Jahren in Meran hatte ich das Gefühl, dass der Zeitpunkt für eine neue Herausforderung gekommen war. Als der Anruf aus Bozen kam, musste ich nicht lange überlegen“, erklärt der Stürmer. „Die ICEHL ist eine wichtige und anspruchsvolle Liga, und ich freue mich sehr, diesen Schritt machen zu können. Das weiß-rote Trikot zu tragen, ist eine große Ehre. Wir sprechen von einem Verein mit viel Geschichte und großen Ambitionen, und für mich ist das eine hervorragende Chance. Ich möchte hart arbeiten, mich gut in die Mannschaft integrieren und mich weiterentwickeln, um meinen Beitrag zu leisten und Bozen dabei zu helfen, große Erfolge zu erreichen.“

Die Karriere

Daniel Gellon wurde am 9. Januar 2001 geboren und durchlief die Nachwuchsabteilung des HC Meran. Mit 15 Jahren entschied er sich für einen Schritt ins Ausland und spielte zunächst drei Saisonen in Österreich für die U18- und U20-Mannschaften des Okanagan HC Europe in der EBJL und EBYSL. Anschließend wechselte er von 2019 bis 2020 nach Nordamerika zu den South Shore Kings in die Nachwuchsliga NCDC. Im selben Jahr schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft des HC Meran und absolvierte 24 Spiele in der Italian Hockey League. In der darauffolgenden Saison stießen die Adler zur Alps Hockey League, und Gellon entwickelte sich Jahr für Jahr zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams. Insgesamt bestritt er 228 Spiele und sammelte 214 Scorerpunkte, bestehend aus 81 Toren und 133 Assists. Besonders in den letzten drei Spielzeiten lag seine Ausbeute jeweils über einem Punkt pro Spiel.

In den vergangenen acht Jahren kam Gellon außerdem bereits zu einem Einsatz für den HCB Südtirol Alperia: Am 3. Dezember 2021 lief er in der Sparkasse Arena gegen Wien auf. Darüber hinaus nahm er mit der italienischen Nationalmannschaft an zwei U18-Weltmeisterschaften teil und absolvierte sechs Freundschaftsspiele mit der A-Nationalmannschaft.