Davide Possanzini übernimmt den FC Südtirol

Von: luk

Bozen – Mit großer Freude gibt der FC Südtirol bekannt, Davide Possanzini mit der technischen Leitung der Profimannschaft betraut zu haben. Der 50-jährige Trainer hat bei den Weißroten einen Zweijahresvertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2028 unterzeichnet.

Davide Possanzini wurde am 9. Februar 1976 in Loreto geboren. Nach seinen Anfängen im Amateurfußball bei Recanatese wechselte er in jungen Jahren in die Nachwuchsabteilung des FC Turin. In der Folge ging der ehemalige Angreifer für Lecco, Varese, Reggina, Sampdoria, Catania, Albinoleffe, Palermo und Brescia zwischen der Serie C2 und der Serie A auf Torjagd. Nach einer Auslandserfahrung bei Lugano in der Schweiz beendete er seine Spielerkarriere im Jahr 2012 bei Cremonese in der Serie C1.

Seine Trainerkarriere begann Possanzini im Jugendsektor von Brescia, wo er ab 2013 zunächst die A-Jugend und anschließend die Primavera-Mannschaft betreute. Im Sommer 2016 wechselte er zu Foggia in den Trainerstab von Roberto De Zerbi, mit dem er zuvor bei Brescia zusammengespielt hatte. Der gemeinsame Weg setzte sich in der Folge auch bei Palermo (2016/17), Benevento (2017/18) und Sassuolo (2018 bis 2021) in der Serie A fort, wo Possanzini jeweils als Co-Trainer tätig war. Mit den Schwarz-Grünen aus der Emilia-Romagna erreichte das Trainerteam zweimal in Folge einen beachtlichen achten Tabellenplatz in der höchsten italienischen Spielklasse.

Im Sommer 2021 führte ihn sein Weg an der Seite von Roberto De Zerbi in die Ukraine zu Schachtar Donezk. Mit den Orange-Schwarzen nahm das Trainerteam an der Champions League teil und gewann zudem den nationalen Supercup. Zurück in Italien, übernahm Possanzini zu Beginn der Saison 2022/23 als Cheftrainer die Primavera-Mannschaft von Brescia. In derselben Spielzeit verantwortete der ehemalige Angreifer zwischenzeitlich auch die technische Leitung der Profimannschaft in der Serie B.

Seine erste Profimeisterschaft als Cheftrainer geht auf die Saison 2023/24 zurück, als Possanzini bei Mantova in der Serie C sein Können unter Beweis stellen konnte. Dank eines klar erkennbaren Spielstils sowie des stärksten Angriffs der Meisterschaft sicherten sich die „Virgiliani“ am Ende der Spielzeit mit 80 Punkten den Titelgewinn in der Gruppe A und feierten damit den Aufstieg in die Serie B. Mantova wusste auch in der darauffolgenden Zweitligasaison zu überzeugen und konnte am Ende der Meisterschaft den direkten Klassenerhalt feiern. Die Zusammenarbeit zwischen den Lombarden und Possanzini endete im Dezember 2025 nach insgesamt zweieinhalb Jahren.

Possanzinis Mitarbeiterstab beim FC Südtirol setzt sich aus Co-Trainer Andrea Massolini, dem technischen Mitarbeiter Emanuele Suagher, den Athletiktrainern Nicola Pasin und Danilo Chiodi, Torwarttrainer Michele Arcari sowie Match Analyst Nicolò Brenna zusammen.

Matteo Lovisa, Sportdirektor FC Südtirol: „Es erfüllt uns mit großer Freude, dass sich Davide Possanzini für das Projekt des FC Südtirol entschieden hat. Das mehrjährige Abkommen ist Ausdruck des Vertrauens in seine fachliche Kompetenz und in die gemeinsame Entwicklung, die wir in den kommenden Jahren anstreben. Vor uns liegt eine herausfordernde Aufgabe, die wir mit maximalem Enthusiasmus angehen werden. Wir werden täglich daran arbeiten, dem Verein und unseren Fans Erfolgsmomente zu schenken.“

Davide Possanzini, Trainer FC Südtirol: „Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel beim FC Südtirol zu beginnen – bei einem stabilen, strukturierten und hervorragend organisierten Verein. Ich habe diese Chance mit großer Begeisterung und hoher Motivation angenommen. Mein Dank gilt dem Verein, dem Sportdirektor Matteo Lovisa und dem technischen Direktor Hannes Fink für das Vertrauen sowie für die Klarheit, mit der mir das Projekt seit den ersten Gesprächen vermittelt wurde. Ich kann es kaum erwarten, die Arbeit auf dem Platz aufzunehmen, in der Hoffnung, unseren Fans viele Momente der Freude zu schenken.“

Der FC Südtirol heißt Davide Possanzini und seinen Trainerstab herzlich willkommen und wünscht ihnen eine erfolgreiche Zeit in Bozen.