Aktuelle Seite: Home > Sport > De la Fuente: Argentiniens Verhalten “unerträglich”
De la Fuente kritisierte argentinische Ausraster

De la Fuente: Argentiniens Verhalten “unerträglich”

Freitag, 24. Juli 2026 | 14:50 Uhr
De la Fuente kritisierte argentinische Ausraster
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Vier Tage nach dem gewonnenen Fußball-WM-Finale gegen Argentinien hat Spaniens Teamchef Luis de la Fuente das Verhalten der Südamerikaner scharf kritisiert. “Das ist auf jeden Fall unerträglich und inakzeptabel, so etwas darf nicht passieren”, sagte der Coach am Donnerstag dem spanischen TV-Sender TVE. “Was meiner Meinung nach hervorgehoben werden muss, ist unser Verhalten, vor allem angesichts solcher Aggressionen und Provokationen”, erklärte der 65-Jährige weiter.

De la Fuente selbst habe die Rudelbildung laut eigener Aussage nach dem Abpfiff gar nicht mitbekommen, da er währenddessen mit den Teammitgliedern gefeiert habe. Der Argentinier Leandro Paredes hatte sich nach dem Abpfiff der Verlängerung zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen.

Der Profi griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Zuvor hatte er Eric Garcia geschubst. Der Weltverband FIFA hat wegen der Vorfälle nach dem Abpfiff eine Untersuchung gegen Argentinien eingeleitet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Frauenabend” im Lido: SVP-Ortgruppen und Bürgermeister beziehen Stellung
Kommentare
97
“Frauenabend” im Lido: SVP-Ortgruppen und Bürgermeister beziehen Stellung
Urlaub mit dem E-Auto erfordert mehr Planung
Kommentare
63
Urlaub mit dem E-Auto erfordert mehr Planung
Die wahrgenommene Kluft zwischen Arm und Reich
Kommentare
55
Die wahrgenommene Kluft zwischen Arm und Reich
“Uns ist kalt, wir sind müde und finden kein Taxi”
Kommentare
42
“Uns ist kalt, wir sind müde und finden kein Taxi”
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
Kommentare
42
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 