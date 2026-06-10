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Ljubicic reist in die USA

Dejan Ljubicic für ÖFB-Team nachnominiert

Mittwoch, 10. Juni 2026 | 23:00 Uhr
Ljubicic reist in die USA
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Dejan Ljubicic ist in den WM-Kader von Österreichs Fußball-Nationalteam nachnominiert worden. Einen dementsprechenden “Kurier”-Bericht bestätigte der ÖFB am Mittwoch. Der Schalke-Legionär nimmt den Platz von Christoph Baumgartner ein, der sich am 1. Juni beim Aufwärmen für das Tunesien-Testspiel verletzt hatte. Ljubicic absolvierte im September 2023 beim Heim-1:1 gegen die Republik Moldau sein neuntes und bisher letztes Länderspiel.

Zuletzt im ÖFB-Kader stand der Mittelfeldspieler, der am Donnerstag im Teamcamp in Goleta erwartet wird, im Oktober 2023.

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