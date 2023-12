Der 13. FIS Snowboard Weltcup in Carezza Dolomites ist offiziell eröffnet Carezza, 13. Dezember 2023 – Der Snowboard-Weltcup im Parallel-Riesentorlauf in Carezza wurde am Mittwoch mit der Gondelübergabe des Hubertus-Lifts an die Sieger der letztjährigen Ausgabe und der Startnummern-Verlosung für die diesjährige Etappe offiziell eröffnet. Am Donnerstag, 14. Dezember steht der Weltcup auf dem Programm, der nach den Schneefällen vom Mittwoch laut Wetterbericht aber an einem sonnigen Tag stattfindet. Um 9.15 Uhr geht es mit der Qualifikation los, ab 13.15 Uhr stehen die K.O.-Rennen an, welche die Siegerin und den Sieger des 13. FIS Snowboard Weltcups in Carezza bestimmen. Michelle Dekker und Andreas Prommegger, die beiden Sieger der letzten Weltcup-Ausgabe in Carezza, weihten am Mittwochnachmittag ihre personalisierten Gondeln am Hubertus-Lift ein. Die niederländische Snowboarderin, die im Vorjahr in Carezza ihr erstes Weltcup-Rennen gewann, sagte: „Es ist fantastisch, hier habe ich vor einem Jahr mein erstes Rennen gewonnen, deshalb freut es mich umso mehr, hier zu sein. Morgen hoffe ich, dass ich eine gute Leistung zeigen kann.“ Über seine zweite Gondelübergabe am Karerpass freute sich auch der Österreicher Prommegger: „Eine Gondel mit dem eigenen Namen zu sehen, ist immer eine große Ehre. Dass die Saison hier in Carezza eröffnet wird, ist sehr schön. Ich liebe die Umgebung hier in den Dolomiten und komme immer wieder gerne hierher. Heute gab es frischen Schnee, mal schauen, wie es morgen wird, aber ich freue mich auf den Saisonstart“, sagte er. Um 18 Uhr ging es am Mittwoch mit der World Cup Opening Ceremony weiter, bei welcher auch die Startnummern für den Parallel-Riesentorlauf am Donnerstag ausgelost wurden. Unter den 55 Teilnehmern des Herrenrennens werden der Österreicher Benjamin Karl (blaue Strecke, Startnummer 18) und der Trentiner Mirko Felicetti (rote Strecke, Startnummer 17) die Weltcup-Saison eröffnen. Die ersten zwei von den insgesamt 39 Frauen auf der Pra di Tori werden die Japanerin Tsubaki Miki (blaue Strecke, Startnummer 17) und die Slowenin Gloria Kotnik (rote Strecke, Startnummer 17) sein. Die 16 Snowboarderinnen und Snowboarder mit den besten Zeiten qualifizieren sich für die Finalläufe, die im K.O.-System mit den Achtelfinals starten, welche ab 13.15 über die Bühne gehen. Der Weltcup wird über das Fernsehen und Livestreams in der ganzen Welt übertragen, u.a. auf Rai Sport HD und ORF Sport + sowie auf dem Eurosport Player. Sofort nach Rennende werden die Siegerin und der Sieger des 13. Snowboard-Weltcups in Carezza prämiert, ehe bei der großen After Race Party gefeiert werden darf. Nadya Ochner und 16 weitere „Azzurri“ gehen an den Start Während es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer das erste Saisonrennen sein wird, startet Nadya Ochner zum 109. und letzten Mal in ein Weltcuprennen. Die Burgstallerin, welche gemeinsam mit Aaron March amtierende Staffel-Parallel-Slalom-Olympiasiegerin ist, beendet nach dem Rennen auf der Pra di Tori ihre Karriere. Als Ort hat sie sich das Rennen ausgesucht, bei welchem sie 2015 mit dem dritten Platz ihr erstes Weltcup-Podium erzielte und 2018 sogar gewinnen konnte. Die Südtirolerin wird mit der Startnummer 33 antreten. Ochner und Felicetti werden nicht die einzigen Italiener sein, welche am Karerpass antreten. An den Qualifikationen nehmen insgesamt 17 italienische Snowboarder teil, zehn von ihnen kommen aus Südtirol. Nach Felicetti werden im dritten Herrenduell Edwin Coratti (Langtaufers, Startnummer 22) auf der blauen und Maurizio Bormolini (Startnummer 21) ins Rennen gehen. Wenige Minute später ist der Villnößer Roland Fischnaller (Startnummer 28) auf der blauen Strecke dran, auf welcher auch der Schabser Aaron March (Startnummer 32) runterfahren wird. Dann geht es auch für Daniele Bagozza (St. Ulrich, Startnummer 33) auf der roten Abfahrt los. Im elften Duell wird Marc Hofer (Saltaus, Startnummer 38) auf der blauen Strecke im Einsatz sein, während es für Fabian Lantschner (Bozen, Startnummer 53), Mike Santuari (Deutschnofen, Startnummer 59) und Elias Zimmerhofer (Villnöß, Startnummer 67) jeweils die rote Strecke anzugreifen gilt. Die erste „Azzurra“ wird Lucia Dalmasso mit der Startnummer 19 auf der roten Bahn sein. Wenig später sind Elisa Caffont (Startnummer 27) und Nadya Ochner (Startnummer 33) dran, ebenfalls auf rot. Elisa Fava (Startnummer 50) und Jasmin Coratti (Langtaufers, Startnummer 49) sind in der Folge auf der blauen Strecke im Einsatz, während Sofia Valle (Startnummer 53) und Fabiana Fachin (Startnummer 55) die letzten beiden Athletinnen auf der roten Strecke sind. Startlisten 13. FIS Snowboard Weltcup in Carezza Parallel-Riesentorlauf Herren https://medias3.fis-ski.com/pdf/2024/SB/6151/2024SB6151SLQ1.pdf Parallel-Riesentorlauf Damen https://medias2.fis-ski.com/pdf/2024/SB/6152/2024SB6152SLQ1.pdf 13. Snowboard-Weltcup in Carezza – Programm: Donnerstag, 14. Dezember 2023 9.15 Uhr: Beginn der Qualifikationsläufe des FIS Snowboard Weltcups in Carezza 13.15 Uhr: Beginn der Finalläufe des FIS Snowboard Weltcups in Carezza Ab ca. 14.30 Uhr: Siegerehrung im Zielgebiet der Pra di Tori Sofort nach Rennende: After World Cup Race Party mit DJ im Festzelt

