Der BOclassic Ladurner Volkslauf eröffnet die Top7-Serie 2024

Bozen – Bekanntlich endet am 31. Dezember ein Jahr. In Südtirols Laufszene jedoch nimmt am Silvestertag in Bozen eine ganze Laufserie ihren Anfang. Mit dem BOclassic Ladurner Volkslauf beginnt auch heuer die Top7-Serie 2024, die wiederum neun Events in allen Teilen Südtirols, aber auch über die Landesgrenzen hinaus, umfassen wird. Die Vorbereitungen für das Auftaktrennen laufen von Seiten des ausrichtenden Läufer Clubs Bozen Raiffeisen bereits auf Hochtouren.

Der BOclassic Südtirol wird seit 1975 ausgetragen und ist einer der renommiertesten Silvesterläufe der Welt. Einige der Topstars der internationalen Leichtathletik-Szene sind Jahr für Jahr bei den Eliteläufen im Bozner Stadtzentrum am Start, die vom italienischen Staatsfernsehen RAI sogar live übertragen werden. Doch im Vorfeld des BOclassic Südtirol kommen auch jene unzähligen Hobbyläuferinnen und -läufer zum Einsatz, die das Jahr sportlich ausklingen lassen möchten.

Der BOclassic Ladurner Volkslauf, wie das Event genannt wird, feiert heuer seinen 20. Geburtstag. Die Athletinnen und Athleten legen vier Runden a 1,25 Kilometer und somit insgesamt fünf Kilometer in Bozens Altstadt zurück. „Start und Ziel befinden sich am Waltherplatz, das ist sozusagen das Wohnzimmer der Boznerinnen und Bozner. Die Teilnehmenden sind auf derselben Strecke wie die Frauen des Eliterennens unterwegs. Dadurch haben sie den direkten Vergleich mit der Weltelite – das ist etwas Einzigartiges unserer Veranstaltung“, sagt Christiane Warasin, Präsidentin des Organisationskomitees.

Die Anmeldungen sind sehr gut angelaufen

Die Vorbereitungen für das beliebte Event laufen genauso auf Hochtouren, wie die Anmeldungen. Drei Wochen vor dem Startschuss am Sonntag, 31. Dezember um 12.00 Uhr haben sich für den BOclassic Ladurner Volkslauf fast 200 Athletinnen und Athleten eingeschrieben. „Um 11.00 Uhr findet auch ein Just For Fun statt, der keinen Wettkampfcharakter hat und für den die Teilnehmenden kein sportärztliches Attest vorweisen müssen. Um 12.55 Uhr geht hingegen der Raiffeisen Jugendcup los. Mit dem BOclassic Südtirol wollen wir das gesamte Spektrum der Laufszene ansprechen: jung und alt, Hobbyläufer und Profi“, ergänzt Warasin.

Alle Interessierten, die sich noch nicht für das Südtiroler Lauf-Event am Silvestertag angemeldet haben, können sich unter https://www.boclassic.it/de/cmspre/38.html für den BOclassic Ladurner Volkslauf, den Just For Fun oder den Raiffeisen Jugendcup einschreiben.

49. BOclassic Südtirol – das Programm:

11.00 Uhr Just-for-fun

12.00 Uhr BOclassic Ladurner Volkslauf

12.55 Uhr BOclassic Raiffeisen Jugendcup

13.30 Uhr BOclassic Elite Damen

14.00 Uhr BOclassic Elite Herren