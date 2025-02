Die ersten Junioren-Weltmeister auf dem Ritten sind gekürt

Von: luk

Klobenstein – Am Freitag wurde die ISU Junioren Weltmeisterschaft auf dem Ritten mit den Medaillenentscheidungen auf den 500 und 1500 Metern eröffnet. Die ersten Goldmedaillen bekamen Shizuko Okuaki (Japan/500 Meter), Jalen Doan (Kanada/500 Meter), Jeannine Rosner (Österreich/1500 Meter) und Finn Sonnekalb (Deutschland/1500 Meter) bei strahlendem Sonnenschein umgehängt.

Die ISU Junioren Weltmeisterschaft auf dem Ritten wurde um 9.30 Uhr mit den 500 Metern eröffnet. Die schnellste Juniorin auf dem Eisring war die 16-jährige Japanerin Shizuko Okukai, die ihre persönliche Bestzeit von genau 39 Sekunden aufstellte und sich zur Junioren-Weltmeisterin kürte. Auf den zweiten Platz kletterte Huidan Jung, die Südkoreanerin war 30 Hundertstel langsamer als Okukai und 0,14 Sekunden schneller als die Polin Hanna Mazur, welche sich Bronze holte. Die schnellste Italienerin war Giorgia Fusetta, die sich mit 1,48 Sekunden Rückstand auf die Siegerin auf Rang zehn einreihte.

Nach der Siegerehrung der Damen standen die 500 Meter der Herren an und es wurde hochspannend. Der neue Junioren-Weltmeister, Jalen Doan aus Kanada, hatte mit seiner Siegerzeit von 35,83 Sekunden am Ende nämlich nur eine Hundertstel Vorsprung auf den Silbergewinner Fuga Tsujimoto (35,84 Sekunden). Bronze gewann der Deutsche Finn Sonnekalb, die für die 500 Meter 0,08 Sekunden länger benötigte als Doan. Aus italiensicher Sicht holte sich Daniele Zampedri (+1,84 Sekunden) den 19. Platz.

Rosner und Sonnekalb triumphieren auf den 1500 Metern

Als nächstes gingen die 1500 Meter über die Bühne und bei den Damen sicherte sich Jeannine Rosner die Bestzeit in 2.01,60 Minuten. Die 18-jährige Österreicherin gewann damit Gold vor der Japanerin Ayano Sekiguchi, die 0,83 Sekunden Rückstand auf Rosner hatte. Ihre zweite Bronzemedaille am ersten Tag der Junioren-WM holte sich die Polin Hanna Mazur mit 2,13 Sekunden Rückstand auf Rosner. Eine starke Leistung bot auch die Italienerin Emily Tormen, die ihre persönliche Bestzeit um 90 Hundertstel verbesserte (2.04,08 Minuten) und sich so den fünften Platz holte.

Und auch bei den 1500 Metern der Herren sicherte sich ein Eisschnellläufer die zweite Medaille des Tages, dieses Mal aber Gold statt Bronze. Der Deutsche Finn Sonnekalb kürte sich mit der Zeit von 1.48,73 Minuten zum neuen Junioren-Weltmeister. Hinter ihm reihte sich der Junioren-Weltmeister von 2024, der Norweger Didrik Eng Strand, ein (+0,04 Sekunden), der nur wenige Tausendstel schneller war als der Bronzegewinner Metoděj Jílek. Der beste „Azzurro“ war Lorenzo Minari, der mit 5,33 Sekunden Rückstand auf Sonnekalb auf Platz 14 abschloss.

Am Freitagnachmittag stieg nach den 500 und 1500 Metern auch die Qualifikation für das Massenstart-Finale, welches am Sonntag auf dem Programm steht. 16 Eisschnellläuferinnen und 16 Eisschnellläufer haben sich für die Medaillenentscheidung qualifiziert. Die ISU Junioren Weltmeisterschaft wird am Samstag fortgesetzt. Ab 10 Uhr geht es mit den 1000, 3000 und 5000 Metern weiter. Am Sonntag, ebenfalls ab 10 Uhr, finden die Team Pursuits, die Team Sprints, das eben erwähnten Massenstart-Finale und zu guter Letzt die Mixed Staffeln statt.

Junioren Weltmeisterschaft auf dem Ritten, Ergebnisse:

500 Meter Damen:

1.⁠ ⁠Shizuko Okuaki (JPN) 39,00 Sekunden

2.⁠ ⁠Huidan Jung (KOR) +0,30

3.⁠ ⁠Hanna Mazur (POL) +0,44

500 Meter Herren:

1.⁠ ⁠Jalen Doan (CAN) 35,83

2.⁠ ⁠Fuga Tsujimoto (JPN) +0,01

3.⁠ ⁠Finn Sonnekalb (GER) +0,08

1500 Meter Damen:

1.⁠ ⁠Jeannine Rosner (AUT) 2.01,60 Minuten

2.⁠ ⁠Ayano Sekiguchi (JPN) +0,83 Sekunden

3.⁠ ⁠Hanna Mazur (POL) +2,13

1500 Meter Herren:

1.⁠ ⁠Finn Sonnekalb (GER) 1.48,73 Minuten

2.⁠ ⁠Didrik Eng Strand (NOR) +0,04 Sekunden

3.⁠ ⁠Metoděj Jílek (CZE) +0,04

Alle Resultate: https://live.isuresults.eu/events/2025_ITA_0002/schedule

Junioren-Weltmeisterschaft auf dem Ritten, Programm:

Samstag, 8. Februar 2025:

Ab 10.00 Uhr 1000 Meter Frauen und Männer

3000 Meter Frauen

5000 Meter Männer

Sonntag, 9. Februar 2025:

Ab 10.00 Uhr Team Pursuit Frauen und Männer

Team Sprint Frauen und Männer

Finale Massenstart Frauen und Männer

Mixed Staffel