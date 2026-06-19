Die italienische Schießnationalmannschaft trainiert in Meran

Von: mk

Meran – In diesen Tagen findet auf dem Schießstand in der Katzensteinstraße ein wichtiges Trainingslager der italienischen Gewehr-Nationalmannschaft statt, die sich in der Endphase der Vorbereitung und der Auswahlverfahren im Hinblick auf die im November in Doha stattfindenden Weltmeisterschaften befindet.

Die Gruppe unter der Leitung von Nationaltrainer Marco De Nicolo besteht aus 17 Athletinnen und Athleten, die derzeit die Qualifikationswettkämpfe bestreiten, um die Mannschaft zu bestimmen, die Italien bei der Weltmeisterschaft vertreten wird. Zu den nominierten Athleten gehören auch zwei Südtiroler, Barbara Gambaro und Simon Weithaler (italienischer Meister von 2025), deren Teilnahme den hohen Stellenwert des lokalen Sports unterstreicht.

Der Termin in Doha ist von strategischer Bedeutung, da dort die ersten Olympia-Startplätze für die Spiele 2028 in Los Angeles vergeben werden – ein zentrales Ziel der Nationalmannschaft. Das Wettbewerbsniveau wird sehr hoch sein, da die führenden Nationen dieser Disziplin, insbesondere aus Osteuropa und Asien, teilnehmen werden.

Das Training findet in der kürzlich renovierten Anlage in Katzensteinstraße statt, die dank moderner und technologisch fortschrittlicher Einrichtungen, die internationalen Standards entsprechen, bereits als eine der besten auf nationaler Ebene anerkannt ist. Unter den Anwesenden ist auch Danilo Denis Solazzo, amtierender Europameister und Vize-Weltmeister, der sich bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat.

Der Aufenthalt der Nationalmannschaft in Meran ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Autonomen Provinz Bozen, der Gemeinde Meran und dem neu gewählten Vorstand des Landesverbands der Sportschützen, die das Sanierungsprojekt der Sportanlage unterstützt haben.

Kürzlich besuchten der Vizebürgermeister Nerio Zaccaria und die Sportreferentin Barbara Hölzl die Mannschaft und den Trainerstab und brachten ihre Zufriedenheit über die Anwesenheit der „Azzurri“ in der Stadt zum Ausdruck.

„Wir sind besonders stolz darauf, die italienische Schießnationalmannschaft in einem so wichtigen Moment der Saison in Meran begrüßen zu dürfen“, erklärte der Vizebürgermeister Nerio Zaccaria. „Die Anwesenheit von Athletinnen und Athleten dieses Niveaus sowie die Arbeit des Stabs unter der Leitung von Nationaltrainer Marco De Nicolo bestätigen die Qualität unserer Anlage und stellen eine konkrete Anerkennung des gemeinsamen Engagements von Institutionen und hiesigen Sportvereinen dar. Es ist zudem eine bedeutende Gelegenheit, einer Disziplin Sichtbarkeit zu verleihen, die große Konzentration, Präzision und Kontrolle erfordert.“

„Es ist eine große Freude, die besten Schützinnen und Schützen Italiens in Meran willkommen zu heißen“, fügte die Sportreferentin Barbara Hölzl hinzu. „Der Schießstand in der Katzensteinstraße, der renoviert und mit modernster Technik ausgestattet wurde, erweist sich als den Anforderungen des Spitzensports voll und ganz gewachsen. Wir danken dem Verband, dem Trainerstab und dem gesamten Team dafür, dass sie unsere Stadt als Trainingsort gewählt haben: Ihre Anwesenheit stellt eine wichtige Chance für Wachstum und Aufwertung unserer Region sowie für die jungen Generationen dar, die sich diesem Sport nähern.“

Die Aktivitäten werden in den nächsten Tagen mit weiteren Trainings- und Auswahlrunden fortgesetzt, um die endgültige Zusammensetzung der Mannschaft festzulegen, die Italien bei der Weltmeisterschaft in Doha vertreten wird.