Die nächsten Top-Stars für den BOclassic stehen fest

Bozen – Wenige Tage vor Weihnachten können die Veranstalter des renommierten Bozner Silvesterlaufs mit weiteren Topstars aufwarten, die das ohnehin schon hochkarätige Teilnehmerfeld zusätzlich aufwerten. Mit der Trentinerin Nadia Battocletti kommt die amtierende Vize-Europameisterin im Crosslauf in die Talferstadt und auch der Vorjahresdritte Maxime Chaumeton aus Südafrika ist wieder mit von der Partie.

Der erfolgreiche Athletenmanager Gianni Demadonna bringt jedes Jahr einige der weltbesten Langstreckenläuferinnen und -läufer zum BOclassic Südtirol. Und es ist mittlerweile eine Tradition, dass er den umtriebigen Veranstaltern vom Läufer Club Bozen Raiffeisen kurz vor Weihnachten ein Geschenk in Form von weiteren Verpflichtungen unter den Weihnachtsbaum legt. Heuer ist es in erster Linie Nadia Battocletti.

Die 23-jährige Trentinerin hat vor eineinhalb Wochen in Brüssel die EM-Silbermedaille im Cross-Lauf gewonnen. Bei den Europaspielen in Polen gewann die neunmalige Italienmeisterin Gold mit der Mannschaft. Bei den Indoor-Europameisterschaften in Istanbul schrammte sie als Vierte haarscharf an einer Medaille vorbei und bei der Straßen-WM in Riga belegte sie über 5 km den fünften Rang und stellte mit einer Zeit von 14.45 Minuten einen neuen Italienrekord auf.

In Bozen hat Nadia Battocletti bereits einmal mit einem Spitzenergebnis aufhorchen lassen. Das war vor zwei Jahren, als sie den dritten Rang belegte. Nun wird sie sich am Silvestertag in den engen Gassen von Bozen ein packendes Duell mit Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenia) liefern, die den BOclassic Südtirol bereits zwei Mal – 2019 und 2020 – gewonnen hat. Der letzte Sieg einer Italienerin ist übrigens 35 Jahre her: 1988 gewann die legendäre Maria Curatolo den BOclassic Südtirol.

Folgt die nächste Chaumeton-Show?

Bei den Männern bekommt Publikumsliebling Yeman Crippa aus dem Trentino mit dem Südafrikaner Maxime Chaumeton starke Konkurrenz. Der 23-Jährige diktierte im vergangenen Jahr auf den ersten sechs von insgesamt acht Runden das Tempo und belegte am Ende den dritten Platz – hinter Sieger Oscar Chelimo und eben Crippa, der damals in Bozen zum ersten Mal aufs Podium klettern konnte. In diesem Jahr kürte sich Chaumeton zum Südafrika-Meister über 5000 Meter auf der Bahn und zum Vize-Staatsmeister über 5km auf der Straße.

Ein weiterer Favorit auf den Tagessieg ist aller Voraussicht nach der Kenianer Sebastian Kimaru Sawe. Der 28-Jährige kürte sich vor fast drei Monaten in Riga zum Halbmarathon-Weltmeister. Außerdem gewann er den adizero Road to Records Lauf mit einer Zeit von 26.49 Minuten und war auch bei einem 10km-Rennen im indischen Bengalaru erfolgreich. Für ein starkes Ergebnis ist auch der deutsche Marathon-Spezialist Hendrick Pfeiffer gut, der genauso wie Sawe zum ersten Mal am BOclassic Südtirol teilnimmt.

Die Eliterennen beim BOclassic Südtirol beginnen um 13.30 Uhr (Frauen), bzw. um 14.00 Uhr (Männer). Im Vorfeld des hochkarätig besetzten Silvesterlaufs gehen ein Just For Fun (11.00 Uhr), der BOclassic Ladurner Volklauf (12.00 Uhr) und der Raiffeisen Jugendcup (12.50 Uhr) über die Bühne.