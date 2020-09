Die Rittner Buam behalten im Test gegen Fassa die Oberhand

Klobenstein – Erstmals in der neuen Saison 2020/21 liefen die Blau-Roten am Samstagabend in der heimischen Ritten Arena auf. Das Team von Coach Santeri Heiskanen setzte sich gegen die Fassa Falcons vor den maximal erlaubten 200 Zuschauern ungefährdet 4:1 durch.

Ohne Neuzugang MacGregor Sharp und Alexander Eisath verlief das erste Drittel in Klobenstein torlos. Den Zillertaler Hochzeitsmarsch durfte Ersatz-DJ Stefan Rabensteiner dafür im zweiten Spielabschnitt auflegen. In der 23. Minute zog Ivo Prast ab, Fassas Goalie Ljung konnte den Puck nicht festhalten und Simon Kostner staubte erfolgreich ab. Vier Minuten später verwertete Julian Kostner in Überzahl am zweiten Pfosten lauernd ein perfektes Zuspiel von Markus Spinell zur 2:0-Führung – sehr zur Freude des Rittner Anhangs. Nach einer guten halben Stunde konnte sich in Unterzahl Rittens Goalie Hannes Treibenreif auszeichnen, als er Mizzis Schuss aus kürzester Distanz mit dem linken Beinschoner entschärfte. Auf der Gegenseite machte es Giacomuzzi kurz darauf besser und hämmerte den Puck in die Maschen. Mit dem Zwischenstand von 3:0 ging es auch in die Kabinen.

Im Schlussdrittel waren 7.57 Minuten gespielt, als Edoardo Caletti der Anschlusstreffer für die Trentiner glückte. Fassas Nummer 15 staubte aus spitzem Winkel erfolgreich ab. Knapp vier Minuten vor Schluss machte Markus Spinell seinem Teamkollegen Jakob Prast ein nachträgliches Geschenk zu dessen 18. Geburtstag, den Prast am 7. September gefeiert hat. Spinell legte dem Rittner Jungspund den Puck uneigennützig auf, der diesen nur mehr über die Linie drücken musste. Es war der Schlusspunkt in dieser unterhaltsamen Test-Begegnung in Hinblick auf die am 3. Oktober beginnende Alps Hockey League. Der nächste Test steigt für die Rittner Buam bereits am kommenden Mittwoch, 23. September – wieder mit einem Heimspiel in Klobenstein. Dann ist ab 20 Uhr der HC Gröden in der Ritten Arena zu Gast.

Rittner Buam – Fassa Falcons 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

1:0 Simon Kostner (22.56), 2:0 Julian Kostner (26.13/PP), 3:0 Giacomuzzi (36.42), 3:1 Caletti (47.57), 4:1 Jakob Prast (55.58)