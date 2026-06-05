Aktuelle Seite: Home > Sport > Die Rittner Buam haben mit Stefan wieder einen Spinell
Eishockey

Die Rittner Buam haben mit Stefan wieder einen Spinell

Freitag, 05. Juni 2026 | 09:21 Uhr
Spinell_Stefan_2_
EHC_Thun
Schriftgröße

Von: mk

Klobenstein – Die Spinells zählen zu Südtirols bekanntesten Eishockey-Familien. Als gebürtige Rittner haben sie ihre ersten Schritte auf dem Eis allesamt auf dem Hochplateau gemacht. Daniel, Tobias, Thomas und zuletzt auch Markus haben für die Rittner Buam SkyAlps auch Seniorhockey gespielt. Nur Stefan Spinell fehlte – bis jetzt. Der 26-Jährige hat nämlich bei seinem Heimatverein unterschrieben.

Stefan Spinell spielte in der Jugend bis zur U18 für die Rittner Buam. Dann zog es den jüngsten der Spinell-Brüder aber in die Schweiz. Beim HC Davos durchlief er die Jugendabteilungen, ehe er 2019/20 beim EHC Visp unterschrieb. Bei den Wallisern spielte der 1,86 Meter große und 82 Kilogramm schwere Linksflügel für drei Jahre in der Schweizer Zweitliga Swiss League. Dann ging es zurück nach Südtirol, zum HC Pustertal in die ICE Hockey League. Dort blieb Spinell aber nur ein Jahr und es zog ihn zurück in die Schweiz.

Die letzten drei Jahre verbrachte der am 14. Juni 1999 in Bozen geborene Offensivkünstler beim EHC Thun in der MyHockey League, der dritthöchsten Schweizer Liga. Bei der Mannschaft aus dem Kanton Bern bestritt Spinell seit Saisonbeginn 2023/24 114 Spiele, in denen er es auf 38 Scorerpunkte (24 Tore) brachte. Nun kehrt der jüngste der Spinell-Brüder aber in seine Heimat zurück. Auf dem Ritten wird der Linksschütze in die Fußstapfen seiner älteren Brüder steigen und für Furore sorgen.

Über das Engagement eines Rittners freuen sich auch die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath immer besonders: „Nach zehn Jahren ist Stefan Spinell wieder zurück auf dem Ritten. Er ist ein gebürtiger Rittner und gehört der Spinell-Dynastie an. Mit seiner Erfahrung, aber insbesondere seiner Spielintelligenz wird er uns nicht nur eine große Hilfe sein, sondern auch den jungen Spielern etwas zum Abschauen geben. Außerdem ist er ein ausgezeichneter Zwei-Wege-Stürmer.“

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Kommentare
91
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Kommentare
49
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
Kommentare
48
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Kommentare
41
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Kommentare
35
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 