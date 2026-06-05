Die Rittner Buam haben mit Stefan wieder einen Spinell

Von: mk

Klobenstein – Die Spinells zählen zu Südtirols bekanntesten Eishockey-Familien. Als gebürtige Rittner haben sie ihre ersten Schritte auf dem Eis allesamt auf dem Hochplateau gemacht. Daniel, Tobias, Thomas und zuletzt auch Markus haben für die Rittner Buam SkyAlps auch Seniorhockey gespielt. Nur Stefan Spinell fehlte – bis jetzt. Der 26-Jährige hat nämlich bei seinem Heimatverein unterschrieben.

Stefan Spinell spielte in der Jugend bis zur U18 für die Rittner Buam. Dann zog es den jüngsten der Spinell-Brüder aber in die Schweiz. Beim HC Davos durchlief er die Jugendabteilungen, ehe er 2019/20 beim EHC Visp unterschrieb. Bei den Wallisern spielte der 1,86 Meter große und 82 Kilogramm schwere Linksflügel für drei Jahre in der Schweizer Zweitliga Swiss League. Dann ging es zurück nach Südtirol, zum HC Pustertal in die ICE Hockey League. Dort blieb Spinell aber nur ein Jahr und es zog ihn zurück in die Schweiz.

Die letzten drei Jahre verbrachte der am 14. Juni 1999 in Bozen geborene Offensivkünstler beim EHC Thun in der MyHockey League, der dritthöchsten Schweizer Liga. Bei der Mannschaft aus dem Kanton Bern bestritt Spinell seit Saisonbeginn 2023/24 114 Spiele, in denen er es auf 38 Scorerpunkte (24 Tore) brachte. Nun kehrt der jüngste der Spinell-Brüder aber in seine Heimat zurück. Auf dem Ritten wird der Linksschütze in die Fußstapfen seiner älteren Brüder steigen und für Furore sorgen.

Über das Engagement eines Rittners freuen sich auch die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath immer besonders: „Nach zehn Jahren ist Stefan Spinell wieder zurück auf dem Ritten. Er ist ein gebürtiger Rittner und gehört der Spinell-Dynastie an. Mit seiner Erfahrung, aber insbesondere seiner Spielintelligenz wird er uns nicht nur eine große Hilfe sein, sondern auch den jungen Spielern etwas zum Abschauen geben. Außerdem ist er ein ausgezeichneter Zwei-Wege-Stürmer.“