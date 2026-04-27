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Schwere Saison führt zu Rücktritt

„Die Zeit ist gekommen“: Ski-Rücktritt in der Schweiz

Montag, 27. April 2026 | 12:26 Uhr
Ski
pixabay.com - Symbolbild
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Von: luk

Zürich – Am Freitag gab der Schweizer Skiverband die Kaderzusammenstellungen für die nächste Saison bekannt. Parallel dazu verkündete ein Riesentorläufer aus der Alpenrepublik seinen Rücktritt. Die Einzelheiten findet ihr bei SportNews.bz.

 

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