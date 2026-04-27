„Die Zeit ist gekommen“: Ski-Rücktritt in der Schweiz

Von: luk
Zürich – Am Freitag gab der Schweizer Skiverband die Kaderzusammenstellungen für die nächste Saison bekannt. Parallel dazu verkündete ein Riesentorläufer aus der Alpenrepublik seinen Rücktritt. Die Einzelheiten findet ihr bei SportNews.bz.
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Zürich – Am Freitag gab der Schweizer Skiverband die Kaderzusammenstellungen für die nächste Saison bekannt. Parallel dazu verkündete ein Riesentorläufer aus der Alpenrepublik seinen Rücktritt. Die Einzelheiten findet ihr bei SportNews.bz.
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