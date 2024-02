Direktes Duell um die Top sechs

Bozen – Der Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League neigt sich dem Ende zu und weiterhin sind drei direkte Playoff-Plätze nicht vergeben. Die 50. und somit drittletzte Runde bringt am morgigen Sonntag unter anderem das direkte Duell um die Top sechs zwischen den Steinbach Black Wings Linz (6.) und dem EC iDM Wärmepumpen VSV (4.). PULS 24 überträgt den Kracher ab 17:05 Uhr live. Bereits um 15.00 Uhr empfängt Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg die BEMER Pioneers Vorarlberg. Die Red Bulls benötigen einen Sieg, um die Chancen auf Tabellenplatz zwei und somit die Champions Hockey League intakt zu halten. Im „Grande Classico“ empfängt der Tabellenfünfte HCB Südtirol Alperia den Tabellenzwölften Migross Supermercati Asiago Hockey. Außerdem gastiert der Tabellenzweite Hydro Fehérvár AV19 beim HC TIWAG Innsbruck, Regular Season-Champion EC-KAC bekommt es mit dem HK SZ Olimpija zu tun und der am Freitag spielfreie HC Pustertal empfängt die Moser Medical Graz99ers.

win2day ICE Hockey League | 18.02.2024:

So, 18.02.2024, 15.00 Uhr: EC Red Bull Salzburg – BEMER Pioneers Vorarlberg

Referees: BERNEKER, SEEWALD, Bärnthaler, Riecken. | >> live.ice.hockey <<

Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg liegt drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs bereits vier Punkte hinter dem zweitplatzierten Hydro Fehérvár AV19. Somit droht RBS das Champions Hockey League-Ticket für die kommende Saison zumindest vorerst zu verpassen. Sollten die Red Bulls am Sonntag erstmals gegen die BEMER Pioneers Vorarlberg nach regulärer Spielzeit verlieren und gleichzeitig Fehérvár nach 60 Minuten in Innsbruck gewinnen, könnte Salzburg in der Tabelle nicht mehr an den Ungarn vorbeiziehen. Aktuell befindet sich Salzburg in guter Form, die vergangenen drei Spiele konnten sie allesamt gewinnen, zwei Mal aber erst nach Shootout. Zu Hause konnten die Red Bulls sogar sieben der vergangenen acht Spiele für sich entscheiden. Die Pioneers liegen weiterhin auf Platz zehn und haben bereits vier Punkte Rückstand auf den Tabellenneunten Olimpija, bei nur noch zwei auszutragenden Spielen. Am Freitag feierten die Vorarlberger, bei denen Steven Owre in der Topscorer-Wertung hinter John Huges auf den zweiten Platz zurückfiel, einen 5:4/OT-Sieg im Westderby gegen Innsbruck. 40 Sekunden vor Ende des drittel Spielabschnitts kassierten die Pioneers in Überzahl den 4:4-Ausgleichstreffer. Gegen Salzburg feierte PIV Anfang Jänner einen 3:2/OT-Heimsieg. Die übrigen beiden Saisonduelle entschied Salzburg klar für sich (6:3, 6:2). Auf Seiten der Red Bulls bestreitet Kapitän Thomas Raffl am Sonntag seine 900. Partie in der win2day ICE Hockey League. Nur drei Spieler standen in der heimischen Liga noch häufiger als der 37-Jährige auf dem Eis.

So, 18.02.2024, 16.00 Uhr: EC-KAC – HK SZ Olimpija

Referees: SIEGEL, SMETANA, Muzsik, Vaczi. | >> live.ice.hockey <<

Seit Freitag steht fest, dass der EC-KAC den Grunddurchgang erstmals seit dreizehn Jahren auf Platz eins beenden wird. Die Klagenfurter setzten sich in Wien knapp mit 2:1 durch und empfangen nun am morgigen Sonntag in der bereits ausverkauften Heid Horten-Arena den Tabellenneunten HK SZ Olimpija. Die Slowenen lieferten sich am Freitag einen beherzten Kampf gegen Salzburg, kämpften sich trotz eines zwischenzeitlichen 1:3- und 3:4-Rückstands bis ins Shootout, in welchem sie schließlich unterlagen. Für Ljubljana war es bereits die zweite Niederlage nach Shootout bzw. Overtime in Folge. Der KAC gewann die vergangenen fünf Spiele allesamt nach 60 Minuten. Gegen Olimpija tun sich die Rotjacken in dieser Saison aber schwer. Zwar konnten sie das erste Saisonduell zu Hause klar mit 4:0 gewinnen, in Ljubljana kassierte der KAC aber zwei Shootout-Niederlagen. Auf Seiten der Klagenfurter am Sonntag fehlen werden Raphael Herburger und Jan Mursak, die aufgrund von Sperren nicht spielberechtigt sind. Zudem muss der Tabellenführer weiterhin auf den erkrankten Thomas Hundertpfund sowie den verletzten Niki Kraus verzichten.

So, 18.02.2024, 17.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: GROZNIK, NIKOLIC K., Bedynek, Hribar. | >> PULS 24 <<

Im PULS 24-Livespiel kommt es zu einem direkten Duell um die Top-6. Dabei empfangen die Steinbach Black Wings Linz den EC iDM Wärmepumpen VSV. Der VSV feierte am Freitag einen enorm wichtigen 7:3-Heimsieg gegen Bozen und zog in der Tabelle somit an Linz vorbei. Als Tabellenvierter haben die Kärntner aktuell zwei Punkte Vorsprung auf die Black Wings, die als Sechster den letzten direkten Playoff-Platz innehaben. Am Freitag unterlagen die Oberösterreicher in Székesfehérvár knapp mit 1:2. Es war eine von drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen für die Stahlstädter. Der VSV feierte zuletzt zwei Siege am Stück. Gegen Bozen überragend waren Robert Sabolic und John Hughes, die beide mit einem 6-Punkte-Spiel brillierten. Hughes, der in der Topscorer-Wertung mit 59 Punkten (14G | 45A) die Spitze übernahm, wurde auch zum win2day Top-Performer der 49. Runde gekürt. Erst kurz vor der Partie gegen Bozen wurde der Vertrag mit dem 36-Jährigen vorzeitig verlängert. Im direkten Vergleich mit Linz war Villach in zwei von drei Saisonduellen siegreich. Insgesamt setzten sich die Kärntner in sieben der vergangenen zehn Aufeinandertreffen durch.

So, 18.02.2024, 17.30 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Hydro Fehérvár AV19

Referees: OFNER, STERNAT, Fleischmann, Sparer. | >> live.ice.hockey <<

Der Tabellenzweite Hydro Fehérvár AV19 hat eine lange Auswärtsfahrt nach Innsbruck vor sich. Mit einem Sieg nach 60 Minuten beim HC TIWAG Innsbruck und gleichzeitig einer Niederlage von Salzburg bei den Pioneers nach regulärer Spielzeit würde Fehérvár den Grunddurchgang fix auf Platz zwei beenden und somit an der Champions Hockey League 2024/25 teilnehmen. Innsbruck wiederum ist noch mitten im Kampf um die Top-6. Als Siebenter haben sie aktuell gleich viele Punkte wie der Sechste Linz inne. Die Oberösterreicher haben aber das direkte Duell für sich entschieden. Neben Fehérvár bekommt es der HCI im Grunddurchgang noch mit Villach und Asiago zu tun. Am Freitag holten die Adler im Westderby bei den Pioneers einen Punkt. Erst 40 Sekunden vor Ende des dritten Spielabschnitts traf Nick Albano in Unterzahl zum 4:4-Ausgleich für die Tiroler. Fehérvár setzte sich zu Hause knapp mit 2:1 gegen Linz durch. Es war einer von insgesamt acht Siegen der Ungarn aus den vergangenen zehn Partien. Innsbruck zum Vergleich konnte nur zwei der vergangenen sieben Spiele für sich entscheiden. Gegen Fehérvár unterlagen die Haie in allen bisherigen drei Saisonduellen mit mindestens zwei Toren Differenz. Auf Seiten der Gäste aus Ungarn wird Verteidiger Gleason Fournier das Spiel aufgrund einer Sperre verpassen.

So, 18.02.2024, 18.00 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Snoj, Zgonc. | >> live.ice.hockey <<

Im “Grande Classico” empfängt der Tabellenfünfte HCB Südtirol Alperia den Tabellenzwölften Migross Supermerati Asiago Hockey. Während Asiago keine Chance mehr auf die Pre-Playoffs hat, ist Bozen mitten im Kampf um die Top-6 und somit die direkte Playoff-Qualifikation. Aktuell haben die Südtiroler nur einen Punkt Vorsprung auf den Tabellensiebenten Innsbruck. In der kommenden Woche bekommt es Bozen noch auswärts mit Tabellenschlusslicht Graz zu tun, ehe sie zum Abschluss des Grunddurchgangs Regular Season-Champion EC-KAC empfangen. Die aktuelle Form des Vorjahresfinalisten ist überschaubar. Von den vergangenen fünf Spielen konnten sie nur zwei gewinnen, am Freitag unterlagen sie in Villach klar mit 3:7, drei Tage zuvor drehten sie ein 0:4 im Südtirol-Derby bei Pustertal noch in einen OT-Sieg. Insgesamt kassierte Bozen in den vergangenen vier Spielen immer mindestens vier Tore. Mit insgesamt 121 Gegentreffern stellt der HCB aber weiterhin die viertbeste Defensive der Liga. Asiago setzte sich am Freitag in Graz mit 4:3 durch. Es war der erste Sieg der Norditaliener nach zuvor drei Niederlagen am Stück. Gegen Bozen kassierten sie in dieser Saison bislang drei Niederlagen. Insgesamt konnte Asiago nur das erste ICE-Duell gegen den HCB für sich entscheiden.

So, 18.02.2024, 18.00 Uhr: HC Pustertal – Moser Medical Graz99ers

Referees: HUBER, NIKOLIC M., Mantovani, Pardatscher. | >> live.ice.hockey <<

Der am Freitag spielfreie Tabellenachte HC Pustertal empfängt am Sonntag Tabellenschlusslicht Moser Medical Graz99ers. Pustertal hat drei Spiele vor Ende der Regular Season drei Punkte Rückstand auf Platz sechs und somit weiterhin alle Chancen auf die vorzeitige Playoff-Qualifikation. Am Dienstag kassierte das beste Penalty-Killing der Liga (84,46%) eine bittere 4:5/OT-Heimniederlage im Südtirol-Derby gegen Bozen. Nach 21 Minuten lag der HCP bereits mit 4:0 in Front. Es war eine von drei Niederlagen der Wölfe aus den vergangenen fünf Spielen. Zu Hause war es bereits die zweite Niederlage am Stück, nachdem sie zuvor vier Mal in Folge vor heimischem Publikum gewinnen konnten. Graz unterlag am Freitag zu Hause Asiago mit 3:4 und kassierte die achte Niederlage in Folge. Auswärts konnten die Steirer die vergangenen fünf Partien nicht gewinnen. Gegen Pustertal feierten die 99ers in dieser Saison einen 3:2/OT-Sieg, außerdem kassierten sie eine knappe 1:2-Niederlage und eine Partie wurde strafverifiziert mit 5:0 für Pustertal gewertet.