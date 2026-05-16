Drei SCM-Slalom-Kanutinnen freuen sich über Team-Bronze

Von: ka

Meran – Sara Furlan, Annika Zoe Senoner und Eva Haller belegten den dritten Platz im Kajak-Einer-Teamlauf bei der U23-Italienmeisterschaft auf der Etsch. Lars Aaron Senoner belegte den dritten Platz im Canadier-Einer bei der „Fost Trophy“.

Bei der 69. Auflage des Internationalen Kanuslaloms in Meran hat es ein absolutes Novum gegeben. Beim internationalen Kanuslalom wurde bisher immer auf der Passer in der Naturarena Gilf durch die Tore gepaddelt, heute erstmals auf der Etsch. Das Traditions-Rennen wird auf der Trainingstrecke oberhalb der Marlinger Brücke ausgetragen, nachdem der zu niedere Wasserstand auf der Passer ein Rennen auf der WM-Strecke in der Naturarena Gilf nicht zugelassen hat. Zum Auftakt des Renn-Wochenendes wurde heute Vormittag auf der Etsch die U23-Italienmeisterschaft ausgetragen. Der Wind hat dabei den Slalom-Kanuten teilweise einen bösen Streich gespielt. Die drei SCM-Slalomkanutinnen Sara Furlan, Annika Zoe Senoner und Eva Haller trotzten dem Wind getrotzt und paddelten im Kajak-Einer-Teamlauf der Damen die Bronzemedaille heraus.

Gute Leistungen hat es von den Slalomkanuten des SC Meran/Raika-Torggler auch im Kajak-Einer-Einzelrennen gegeben. Sara Furlan als Vierte und Lars Aaron Senoner, beide vom SC Meran, als Fünfter haben die Bronzemedaille knapp verpasst. “Mit meiner Leistung im Kaja-Einer-Einzelrennen bin ich sehr zufrieden. Schade, dass es für mich nicht zur Bronzemedaille gereicht hat”, bedauerte die 18-jährige Sara Furlan. Caterina Pignat konnte ihren Finallauf nochmal wiederholen. Der Wind hatte sie schwer beeinträchtigt. Sie sicherte sich dann die Silbermedaille. Bei ihrem ersten Finallauf war Pignat noch hinter Furlan gelegen. Auch Lars Aaron Senoner war mit seiner Leistung im Kajak-Einer-Finallauf sehr zufrieden. “Es ist genau so gegangen, wie ich mir den Lauf angeschaut habe. Ich habe zwei fehlerfreie Läufe heruntergebracht. Der Abstand zur Bronzemedaille ist nicht allzu groß. Im Canadier-Einer haben mich zwei Torberührungen, wofür ich vier Strafsekunden erhielt, die Final-Teilnahme gekostet”, sagt Lars Aaron Senoner. Heute Nachmittag zeigte Lars Aaron Senoner beim offenen ICF-Kanuslalom “Forst Trophy” sein wahres Können. Der 17-jährige Meraner paddelte im Canadier-Einer der Männer im Finallauf auf Platz drei. Carolin Schaller (28) vom SC Meran verpasste im Kajak-Einer der Frauen als Vierte das Podium nur knapp. Sechste wurde Sara Furlan. Im Kajak-Einer der Männer erbrachte der erst 14jährige Jacopo Vicentini eine Bravourleistung. Er wurde sensationeller Fünfter.

“Die Ersatzstrecke auf der Etsch ist unser großes Glück. Die Zitterpartie mit den Eisheiligen haben wir gewonnen. Auf der Passer wäre das Rennen in diesem Jahr wegen des zu niederen Wasserstandes nicht durchführbar gewesen. Deshalb war die Entscheidung am Donnerstag Abend völlig richtig, das Rennen auf die Trainingsstrecke auf der Etsch oberhalb der Marlinger Brücke zu verlegen”, erklärt der OK-Chef Walter Weger. “Die Teilnehmerzahl des internationalen Kanuslaloms in Meran ist in diesem Jahr geringer wie in den letzten Jahren, weil es zum selben Termin vier Rennen an anderen Orten gibt, darunter auch die WM- und EM-Ausscheidung Deutschlands. In Zukunft werden wir unser Rennen wie gewohnt Ende Mai oder Anfang Juni ansetzen”, gibt der OK-Chef bekannt.

Morgen steht auf der Etsch in vier Bootsklasse der World Ranking Kanuslalom auf dem Programm. Die Quali beginnt um 9:30 Uhr, die Finalläufe um 13 Uhr. Um 15 Uhr ist die Siegerehrung am Bootshaus-Gelände des SC Meran. Der Kanuslalom kann von der Marlinger Brücke sehr gut mitverfolgt werden. Nachstehend die Ergebnisse:

U23-Italienmeisterschaft

Kajak-Einer, Männer, Endstand nach dem Finallauf: 1. Michele Pistoni (Marine-Sportgruppe) 81,44 Sekunden; 2. Daniele Romano (CC Brescia) 83,01; 3. Gabriele Grimandi (CC Bologna) 83,51; 5. Lars Aaron Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 87,91. Quali: 13. Jacopo Vicentini 102,70/4; 18. Jakob Tribus (beide SC Meran/Raika-Torggler) 111,32/8.

Kajak-Einer, Frauen, Endstand nach dem Finallauf: 1. Lucia Pistoni (Marine-Sportgruppe) 95,31 Sekunden; 2. Caterina Pignat (Ivrea CC) 98,20; 3. Isabel Lovato (CCK Valstagna) 102,89; 4. Sara Furlan 104,72; 11. Annika Zoe Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 166,80. Quali: 14. Eva Haller 164,45; 15. Alice Gravino (beide SC Meran/Raika-Torggler) 171,11.

Canadier-Einer, Männer, Endstand nach dem Finallauf: 1. Marino Spagnol (CC Sacile) 89,43 Sekunden; 2. Riccardo Pontarollo (CCK Valstagna) 90,94; 3. Elio Maiutto (Luftwaffe) 92,30. Quali: 7. Lars Aaron Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 103,39.

Canadier-Einer, Frauen, Endstand nach dem Finallauf:1. Elena Micozzi (Marine-Sportgruppe) 102,38; 2. Vittoria Cuignon (Ivrea CC) 107,97; 3. 3. Amelie Fratton (CCK Valstagna) 120,60.

Canadier-Zweier, Männer, Endstand nach dem Finallauf

1. D. Fina/O. Fina (Granada Canoa Club) 125,68 Sekunden.

Teamläufe

Canadier-Einer, Männer: 1. Granada Canoa Club 185,94 Sekunden.

Kajak-Einer Männer: 1. CCK Valstagna 104,58 Sekunden; 2. Ivrea CC 117,95; 3. CC Florenz 119,23.

Kajak-Einer Frauen: 1. Ivrea Canoa Club A 120,97 Sekunden; 2. Ivrea Canoa Club B 139,88; 3. SC Meran/Raika (Sara Furlan, Annika Zoe Senoner, Eva Haller) 153,88.

“Forst Trophy”

Kajak-Einer, Endstand nach dem Finallauf: 1. Michele Pistoni (Marine Sportgruppe) 74,28 Sekunden; 2. Gabriele Grimandi (CC Bologna) 75,01; 3. 3. Daniele Romano (CC Brescia) 75,91; 5. Jacopo Vicentini 84,63; 12. Lars aaron Senoner (beicde SC Meran) 279,28. Quali: 26. Jakob Tribus (SC Meran/Raika-Torggler) 142,18.

Kajak-Einer Frauen, Endstand nach dem Finallauf: 1 Milena Marini (Polisportiva Montereale) 86,75; Sekunden; 2. Agata Spagnol (CC Sacile 87,83; 3. Lucia Pistoni (Marine-Sportgruppe) 88,20; 4. Carolin Schaller 89,00; 6. Sara Furlan 95,27; 11. Alice Gravino 120,89; 12. Eva Haller (beide SC Meran/Raika-Torggler) 134,38. Quali: 16. Annika Zoe Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 165,05.

Canadier Einer Männer, Endstand nach dem Finallauf: 1.Elio Maiutto (Luftwaffe) 79,68; 2. Marino Spagnol (CC Sacile) 87,12 Sekunden; 3. Lars Aaron Senoner (SC Meran/Raika-Torggler) 88,20.

Canadier-Einer Frauen, Endstand nach dem Finallauf: 1. 1. Elena Micozzi (Marine Sportgruppe) 92,95 Sekunden; 2. Bianca Bagnani (CC Subiaco) 118,39; 3. Amelie Fratton (CCK Valystagna 168,06)