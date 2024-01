Drittes K.O. in Folge für die Foxes

Bozen – Vorarlberg ist für den HCB Südtirol Alperia wahrlich kein gutes Pflaster, denn auch im heutigen Match gegen die Bemer Pioneers Vorarlberg kassierten Frank & Co. eine 4:1 Schlappe. Bozen rannte im gesamten Spiel dem Doppelschlag der Hausherren nach vier Minuten nach, ließ zu viele Chancen aus, während die Hausherren die weißrote Defensive immer wieder mit blitzschnellen Kontern in Verlegenheit brachten.

Das Match.

Foxes mit demselben Lineup wie im Match gegen Innsbruck.

Pioneers sofort hellwach, Foxes noch im Dornröschenschlaf zu Beginn der Begegnung. Maver hatte zweimal die Chance auf den Führungstreffer aus kurzer Distanz, Svedberg behielt beide Male die Oberhand. In Minute vier war der Bozner Goalie bei einem Doppelschlag der Hausherren jedoch machtlos: den ersten Treffer erzielte van Nes nach einem 2:1 Konter, ganze dreizehn Sekunden später musste Svedberg nach einem Kollektivschlaf seiner Vorderleute zum zweiten Mal hinter sich greifen, diesmal war der Torschütze Pastujov M. Erst jetzt wachten die Weißroten auf und bestürmten das Drittel der Pioneers: trotz zweier Powerplay und einer Vielzahl an Schüssen (Schussverhältnis von 21:11 nach 20 Minuten) konnten die Foxes keinen Treffer erzielen. Frigo, Teves, Thomas, Gazley, Miglioranzi und Miceli mit einem Stangenschuss, alle brachten die Scheibe nicht über die ominöse Linie. Kurz vor der ersten Pause verhinderte Svedberg den dritten Treffer der Hausherren mit einer Glanzparade gegen Pastujov N.

Torloser zweiter Abschnitt in der Vorarlberghalle, obwohl beide Teams Chancen en Masse für weitere Treffer gehabt hätten. Bozen biss sich immer wieder an Madlener die Zähne aus, lief aber immer wieder in blitzschnelle Konter der Vorarlberger, wobei Svedberg mehrmals die Kastanien aus dem Feuer holen musste. Es wäre müßig, alle Einschussmöglichkeiten von beiden Seiten aufzulisten. Erwähnenswert zwei Stangenschüsse: einer gleich zu Beginn von van Nes für die Hausherren und einer von Valentine für die Gäste nach einem unwiderstehlichen Sololauf gegen Mitte des Drittels.

Nach fünf Minuten im Schlussdrittel erhöhten die Vorarlberger auf 3:0, es war eine Co-Produktion der Gebrüder Paustujov: Nick war der Passgeber, Michael der Vollstrecker. Miceli brachte sein Team eine Minute später wieder heran, kurz darauf konnten die Talferstädter trotz drückender Überlegenheit ein Powerplay nicht in Tore ummünzen. Den Treffer erzielten jedoch die Vorarlberger durch einen Blueliner von Kirichenko, der durch mehrere Beine hindurch den Weg ins Tor fand. Das Spiel war dadurch zehn Minuten vor dem Schlusspfiff vorzeitig entschieden, auch wenn Mantenuto zweimal allein vor Madlener und Gazley abermals am Goalie der Hausherren scheiterten.

Frank & Co. gibt es in dieser Phase der Saison keine Verschnaufpause, denn am Samstag, 6. Jänner, findet in der Sparkasse Arena das dritte Saisonderby gegen Pustertal statt (19:45 Uhr). Eintrittskarten sind bereits online verfügbar, der Vorverkauf an den Stadionkassen findet Freitag, 5. Jänner, von 16:00 bis 18:30 und Samstag von 13:00 bis 14:30 und ab 19:45 Uhr statt.

Bemer Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol Alperia 4:1 (2:0 – 0:0 – 2:1)

Die Tore: 03:59 Guus van Nes (1:0) – 04:12 Michael Pastujov (2:0) – 44:31 Michael Pastujov (3:0) – 45:26 Angelo Miceli (3:1) – 50:05 Clayton Kirichenko (4:1)

Schiedsrichter: Holzer/Nikolic M. – Martin/Sparer

PIM: 8:4

Torschüsse: 29:44

Zuschauer: 1723