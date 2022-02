Duell der heißesten Teams: HC Pustertal gegen Villach

Bozen – Am Dienstag kommt es in der bet-at-home ICE Hockey League zum Duell der beiden formstärksten Teams: Der seit acht Spielen ungeschlagene EC GRAND Immo VSV empfängt den HC Pustertal, der mit zuletzt vier Siegen am Stück an die Top-sechs herangerückt ist. Parallel hat der EC Red Bull Salzburg die Chance, sich als erstes Team für die Playoffs 2022 zu qualifizieren. HK SZ Olimpija, Moser Medical Graz99ers, HC Tesla Orli Znojmo und HC TIWAG Innsbruck – Die Haie kämpfen parallel um die Pre-Playoff-Spots.

bet-at-home ICE Hockey League | 15.02.2022 | Schedule:

Di, 15.02.2022, 19.15 Uhr: Moser Medical Graz99ers – spusu Vienna Capitals

Referees: OFNER, ZRNIC, Bärnthaler, Gatol. | >> PPV-Livestream <<

Im Duell zwischen den Moser Medical Graz99ers und den spusu Vienna Capitals treffen zwei formstarke Teams aufeinander: Während die Steirer zuletzt daheim back-2-back Hydro Fehérvár AV19 doppelt besiegten, haben die Wiener in ihren letzten fünf Spielen immer gepunktet, die letzten beiden gewonnen. Die auf Rang fünf liegenden „Caps“ bewiesen vor allem Comeback-Stärke, machten gegen Salzburg zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand wett und lagen auch im Spiel gegen Linz anfangs im Hintertreffen. Die „99ers“ zeigten gegen die Ungarn ein gutes Penalty-Killing: Zwar mussten sie jeweils einen Gegentreffer in Unterzahl hinnehmen, überstanden aber zehn weitere Box-Plays ohne Verlusttor. Für Wien, das zwei von drei Saisonduell – beide allerdings daheim – gewann, warten in den kommenden 13 Tage insgesamt sieben Spiele. Wien und Graz könnten mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit ihren jeweils 20. vollen Erfolg in dieser Saison feiern. Lukas Kainz und Joey Martin sind bei Graz fraglich.

Di, 15.02.2022, 19.15 Uhr: EC GRAND Immo VSV – HC Pustertal Wölfe

Referees: PIRAGIC, RENCZ, Konc, Muzsik. | >> PPV-Livestream <<

In Villach duellieren einander die beiden aktuell heißesten Teams der bet-at-home ICE Hockey League: Der sich mittlerweile auf Rang zwei befindliche EC GRAND Immo VSV ist seit acht Spielen ungeschlagen, holte seit 30. Jänner in jeder Partie das Punktemaximum, und erwartet den HC Pustertal Wölfe, der sich mit zuletzt vier Siegen nach regulärer Spielzeit am Stück bis auf Rang sieben hochgearbeitet hat. Auf die Top-Sechs und damit eine direkte Playoff-Qualifikation fehlen den Südtirolern aktuell nur 0,004 Punkte. Für Villach sind die Top-sechs in Griffweite, mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit am Dienstag stünde das Tor zur direkten Playoff-Qualifikation weit offen. Zudem würden die „Adler“ weiter ihre Chance wahren, ihre längste Winning-Streak seit Liga-Neugründung anzugreifen: Zwischen 28. September und 4. November 2001 gewann Villach elf Spiele am Stück. In der laufenden Saison ist es bislang nur Salzburg gelungen, neun aufeinanderfolgende Spiele zu gewinnen. Bei den Blau-Weißen kehrt Alexander Rauchenwald nach seiner Erkrankung wieder zurück ins Team, die Entscheidung ob eines Einsatzes von Marco Richter entscheidet sich am Spieltag. Fehlen werden weiterhin Anton Karlsson, Yannic Pilloni und Renars Krastenbergs, der wie „Wolf“ Emil Kristensen beim Olympia-Turnier im Einsatz ist. In den bisherigen beiden Saisonbegegnungen hat sich jeweils die Auswärtsmannschaft mit 3:2 durchgesetzt.

Di, 15.02.2022, 19.15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC TESLA Orli Znojmo

Referees: FICHTNER, SIEGEL, Bedynek, Riecken. | >> PPV-Livestream <<

Der HC TESLA Orli Znojmo jagt am Dienstag den „Season-Sweep“ über die Steinbach Black Wings Linz. Die Tschechen schlugen den Tabellenletzten der bet-at-home ICE Hockey League bislang in allen drei Saisonbegegnungen – zuletzt in Linz mit 3:0. Das war auch Znojmo’s einziger Auswärtssieg im Kalenderjahr 2022, für Linz eine von neun Heimniederlagen aus den letzten zehn Spielen in der Linz AG Eisarena. Die tschechischen „Adler“ zeigen weiterhin das beste Powerplay der Liga (25,6 Prozent), während die Oberösterreicher in Unterzahl schwächeln (71,2 Prozent).

Di, 15.02.2022, 19.15 Uhr: Dornbirn Bulldogs – EC Red Bull Salzburg

Referees: BERNEKER, HOLZER, Martin, Pardatscher. | >> PPV-Livestream <<

Der EC Red Bull Salzburg hat am Dienstag die Chance, sich als erstes Team für die Playoffs der bet-at-home ICE Hockey League zu qualifizieren. Der überlegene Tabellenführer ist mit einem Punkt aus dieser Begegnung nicht mehr aus den Top-6 zu verdrängen. Sollte die Mannschaft von Matt McIlvane nicht punkten, dürfen Wien und Pustertal keinen Sieg nach regulärer Spielzeit einfahren. Gegen die Dornbirn Bulldogs taten sich die Salzburger, die ihre letzten beiden Spiele verloren, aber in dieser Saison stets schwer: Zweimal setzten sich bislang die Vorarlberger durch, gewannen den letzten Vergleich Ende Jänner mit 3:2 nach Penaltyschießen. Hernach setzte es aber drei klare Niederlagen. Salzburg muss dabei neben Lukas Schreier auch wieder auf die Rekonvaleszenten Lucas Thaler, Ali Wukovits und Vincent LoVerde verzichten. Peter Schneider könnte dafür wieder dabei sein, die Entscheidung darüber fällt am Spieltag.

Di, 15.02.2022, 19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – HCB Südtirol Alperia

Referees: NIKOLIC M., NIKOLIC K., Nothegger, Seewald. | >> PPV-Livestream <<

Der HCB Südtirol Alperia kehrt nach der Covid-bedingten Zwangspause gegen HC TIWAG Innsbruck – Die Haie in den Spielbetrieb zurück, bestreitet sein erstes Spiel seit dem 5:2-Heimsieg am 1. Februar über Graz. Die „Füchse“ liegen in der Tabelle aktuell noch an sechster Stelle, brauchen aber dringend Punkte, um die heraneilenden „Wölfe“ – sie haben lediglich einen Rückstand von 0,004 Punkte – auf Distanz zu halten. Für Innsbruck, das das erste der drei bislang absolvierten Duelle gewinnen konnte, setzte es zuletzt einen herben Rückschlag im Kampf um die Pre-Playoffs: In den letzten vier Spielen mussten sich die „Haie“ jeweils geschlagen geben, brauchen ein fulminantes Finish, um den Sprung in den Top-Ten wieder zu schaffen. Innsbrucks Michael Huntebrinker hat weiterhin eine bestehende Scoring-Streak, verbuchte in den letzten zwölf aufeinanderfolgenden Spielen zumindest einen Scorerpunkt.

Di, 15.02.2022, 19.45 Uhr: HK SZ Olimpija – EC-KAC

Referees: GROZNIK, TRILAR, Hribar, Zgonc. | >> PPV-Livestream <<

Der auf Rang acht liegenden HK SZ Olimpija hat mit einem 3:2-Auswärtssieg in Salzburg wieder einen Boost im Kampf um die Top-6 erhalten, feierte seinen 20. Saisonsieg. Der EC-KAC, er rangiert auf dem vierten Platz, musste hingegen einen Dämpfer hinnehmen, ließ sich im Schlussdrittel einen möglichen Sieg gegen den HC Pustertal noch nehmen. Es war die erste Niederlage der Klagenfurter nach drei Siegen am Stück. Die letzten beiden direkten Begegnungen holten sich in souveräner Manier die „Rotjacken“, die das beste Penalty-Killing der Liga (86,5 Prozent) knacken müssen. Sämtliche 15 Powerplay-Situationen ließen die Kärntner in den bisherigen drei Spielen gegen Ljubljana ungenutzt. Auswärts punkteten die Klagenfurter in der laufenden Saison in 17 von 22 Begegnungen, mit 1,636 Zählern pro Spiel fuhren sie in der Fremde damit nahezu gleich viele Punkte ein wie in Heimpartien (1,652). Neben Sebastian Dahm (Olympia-Turnier), Jakob Holzer, Nick Petersen, Thomas Koch, Dennis Sticha und Johannes Bischofberger (alle verletzt), fehlen Niklas Würschl und wohl auch Samuel Witting. Thomas Hundertpfund kehrt ins Line-Up zurück.

bet-at-home ICE Hockey League | 16.02.2022 | Schedule:

Mi, 16.02.2022, 19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg

Referees: HUBER, NIKOLIC K., Martin, Sparer. | >> PPV-Livestream <<

Am Mittwoch kommt es zum Nachtragsspiel zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull Salzburg. Beide Teams sind auch am Dienstag im Einsatz. Die bisherigen drei Saisonduelle wurden jeweils vom Auswärtsteam gewonnen.