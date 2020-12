EHC: Dominic Haberl gesperrt

Lustenau/Vorarlberg – Dominic Haberl vom EHC Lustenau wurde wegen eines Checks in Kopf- und Halsnähe für ein Spiel gesperrt. Der Vorfall ereignete sich während des Spiels gegen HDD SIJ Acroni Jesenice am Sonntag, den 6. Dezember. Der 24-jährige Angreifer verpasst somit das große Vorarlberderby gegen die VEU Feldkirch am heutigen Dienstag.

Von: sis