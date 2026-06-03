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Für die Nummer eins kam das Aus im Viertelfinale

Ein Italiener am Sonntag im Männer-Endspiel der French Open

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 20:31 Uhr
Für die Nummer eins kam das Aus im Viertelfinale
APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON
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Von: APA/dpa/Reuters

Ein Italiener wird am Sonntag in Paris im Finale der Tennis-French-Open um den Titel im Männer-Einzel spielen. Der als Nummer zehn gesetzte Flavio Cobolli erreichte am Mittwoch mit einem 4:6,6:4,6:4,6:4 gegen den viertgereihten Kanadier Felix Auger-Aliassime sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Um das Finalticket geht es gegen Matteo – Berrettini oder Arnaldi. Das Frauen-Halbfinale komplettierten die Polin Maja Chwalinksa und die Russin Diana Schnaider.

Das Viertelfinalduell der Matteos war für den Mittwochabend angesetzt. “Ich werde es mir nicht anschauen, sondern wie immer mit meinen Freunden essen gehen”, sagte Cobolli und verriet, dass Aberglaube dahintersteckt. Davor hatte der 24-Jährige ab einem 1:3-Rückstand im zweiten Satz zurückgeschlagen und auch das dritte Duell mit dem 25-jährigen Auger-Aliassime gewonnen. “Nach dem ersten Satz bin ich auf die Toilette, um nachzudenken, was ich ändern könnte”, sagte Cobolli. “Ich habe mir gesagt, dass ich kämpfen muss, denn das war die Chance meines Lebens.”

Cobolli wird in die Top Ten der Weltrangliste vorstoßen, auch deswegen ist es “die beste Woche meines Lebens”. Das auch, weil er ein Foto von sich mit der von PSG gewonnenen Trophäe der Fußball-Champions-League ergattert hat. “Aber es fehlt noch etwas, also muss ich weiterkämpfen.” Der Erfolgslauf der Italiener ist noch umso bemerkenswerter, da der ursprüngliche Titelfavorit und Weltranglistenerste Jannik Sinner in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Außerdem hatte der Ranking-Elfte Lorenzo Musetti für das Major verletzt absagen müssen.

Sabalenka und Potapova-Bezwingerin out

Im letzten Frauen-Viertelfinale hatten die Fans vor der Cobolli-Partie einen Selbstfaller von Aryna Sabalenka gesehen. Die Belarussin war gegen Schnaider mit zwei Breaks Vorsprung bei 5:3 nahe am Matchgewinn, ihre Gegnerin glich aber bei stürmisch-kühlen Bedingungen in Sätzen aus und demoralisierte die Weltranglistenerste fortan richtiggehend. Schnaider gewann 3:6,7:5,6:0. Die 22-Jährige steht damit erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Sie trifft nun am Donnerstag auf Chwalinska, die Qualifikantin schrieb ihr Märchen von Roland Garros weiter.

Die 24-Jährige zog durch ein 7:6(3),6:3 gegen die Russin Anna Kalinskaja, Achtelfinal-Bezwingerin der Neo-Österreicherin Anastasia Potapova, ins Halbfinale ein. “Jedes einzelne Spiel hier ist für mich irgendwie verrückt, ich bin sehr dankbar”, sagte Chwalinska. Die Weltranglisten-114. hat auf ihrem Weg ins Halbfinale in acht Spielen (Qualifikation inklusive) bisher nur einen Satz abgegeben. “Ich habe das nicht erwartet, aber ich beschwere mich nicht”, meinte sie. Davor hatte nur 2020 die Argentinierin Nadia Podoroska als Qualifikantin das Paris-Halbfinale erreicht.

Behrmann im Junioren-Viertelfinale

Im Juniorenbewerb steht unterdessen der 18-jährige ÖTV-Spieler Thilo Behrmann im Viertelfinale. Der gebürtige Bayer besiegte den Franzosen Mathys Domenc 6:0,7:6(2) und trifft nun auf die Nummer eins, Luis Guto Miguel aus Brasilien.

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