England startet mit 2:0-Erfolg über Albanien in Tuchel-Ära

Von: apa

Das Debüt von Thomas Tuchel als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft ist geglückt. Zum Auftakt der WM-Qualifikation präsentierten sich die “Three Lions” am Freitag in London zwar nicht von ihrer allerbesten Seite, setzten sich aber mit 2:0 gegen Albanien durch. England führt in der Quali-Gruppe K dank der besseren Tordifferenz vor Lettland, das in Andorra mit 1:0 gewann. Jeweils einen 1:0-Sieg feierten in der Gruppe G Polen gegen Litauen und Finnland gegen Malta.

Die Ehre das erste Tor der Tuchel-Ära zu schießen, gebührte Myles Lewis-Skelly von Arsenal. Der Linksverteidiger traf im ausverkauften Wembley-Stadion in der 20. Minute zum 1:0. Der 18-Jährige und der 32-jährige Dan Burn von Newcastle feierten jeweils ihr Debüt auf dem internationalen Parkett. Beide wussten durchaus zu gefallen, Burn als rustikaler Innenverteidiger alter Schule und mit einem Kopfball an die Latte.

Kane fixierte den Sieg

Es dauerte jedoch bis zur 77. Minute, bis England die Punkte sicher hatte. Als Tuchels Männer in der zweiten Hälfte zunehmend unter albanischen Druck gerieten, besorgte Bayern-Star Harry Kane mit einem präzisen Abschluss den Endstand.

Polen zeigte gegen Litauen in Warschau eine weitgehend enttäuschende Leistung. Als es bereits nach einem torlosen Remis roch, war allerdings Kapitän Robert Lewandowski in der 81. Minute zur Stelle und traf zum 1:0.