Erneuter KTM-Tagessieg bei Rallye Dakar

Von: apa

KTM-Pilot Luciano Benavides hat bei der Rallye Dakar den zweiten Tagessieg in Folge geschafft. Der Argentinier war am Dienstag auf der neunten Etappe von Riad nach Haradh (357 Wertungskilometer) über zwei Minuten schneller als Adrien van Beveren (FRA/Honda). Sein in der Gesamtwertung voranliegender Teamkollege Daniel Sanders wurde Dritter. Der Australier baute seine Führung auf den nach einem Sturz auf Rang sieben gelandeten Honda-Rivalen Tosha Schareina auf 14:45 Min. aus.

Bei den Autos wechselte die Führung vor dem Teilstück durch das berüchtigte Empty Quarter von Henk Lategan zu seinem Toyota-Markenkollegen Yazeed Al-Rajhi. Der seit der zweiten Etappe in Führung gelegene Südafrikaner Lategan verlor nach zwei Reifenschäden viel Zeit und liegt nun sieben Minuten hinter Al-Rajhi. An dritter Stelle der Gesamtwertung findet sich weiterhin Mattias Ekström im Ford, der etwas weniger als 25 Minuten Rückstand auf den Spitzenreiter hat.