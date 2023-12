Erste Europacup-Punkte für Rita Granruaz

Bozen – Zwar keinen Sieg, aber dennoch eine sensationelle Leistung hat Rita Granruaz (Skiteam Alta Badia) am Donnerstag in der Europacup-Abfahrt am Passo San Pellegrino gezeigt.

Die 17-Jährige aus Abtei belegte in ihrem ersten zweiten Europacuprennen den 24. Platz und holte damit ihre ersten Zähler in der kontinentalen FIS-Rennserie. Zudem war die Athletin des Südtiroler Landeskaders die schnellste Speedfahrerin der Altersklasse „Aspiranti“. Der Sieg ging an die Österreicherin Lisa Grill, Sara Thaler aus Gröden wurde Dritte und landete im Ranking damit vor Nadia Delago (Fünfte) und Nicol Delago (Siebte).

Das Programm am Passo San San Pellegrino hätte am Freitag mit einem Super-G fortgesetzt werden, doch das Rennen wurde abgesagt.