Erstes ÖFB-Training in Goleta vor 3.000 Schaulustigen

Von: apa

Das erste Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Harder Stadium von Santa Barbara hat am Freitag für großes Interesse gesorgt. Etwa 3.000 Schaulustige, darunter viele Kinder, schauten den ÖFB-Kickern bei wolkenverhangenem Himmel und Temperaturen um 20 Grad auf die Beine und stellten sich danach um Selfies und Autogramme an. Vor und während der rund 45-minütigen Einheit spielte eine Big Band auf und gab dabei unter anderem “I am from Austria” zum Besten.

Der Rasen des 17.000 Personen fassenden Harder Stadiums präsentierte sich in perfektem Zustand. In unmittelbarer Nähe der Arena auf dem Unigelände werden gerade mehrgeschoßige Wohneinheiten errichtet – die dort beschäftigten Bauarbeiter hatten einen guten Blick auf den Platz und werden ihn wohl auch in den kommenden Tagen haben, wenn die Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen.

Das lockere Training am Freitag ging ohne David Alaba, Xaver Schlager und Patrick Wimmer über die Bühne. Das Duo fehle aus Gründen der Belastungssteuerung, hieß es dazu vom ÖFB. Alaba blieb am Montag beim 1:0 gegen Tunesien wegen einer Muskelverhärtung zur Pause in der Kabine, Wimmer fehlt wegen einer Muskelverletzung seit Wochen, sollte aber bald ins Teamtraining einsteigen können.