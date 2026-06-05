Aktuelle Seite: Home > Sport > Erstes ÖFB-Training in Goleta vor 3.000 Schaulustigen
Rangnick und seine Spieler absolvierten öffentliches Training

Erstes ÖFB-Training in Goleta vor 3.000 Schaulustigen

Freitag, 05. Juni 2026 | 21:50 Uhr
Rangnick und seine Spieler absolvierten öffentliches Training
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: apa

Das erste Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Harder Stadium von Santa Barbara hat am Freitag für großes Interesse gesorgt. Etwa 3.000 Schaulustige, darunter viele Kinder, schauten den ÖFB-Kickern bei wolkenverhangenem Himmel und Temperaturen um 20 Grad auf die Beine und stellten sich danach um Selfies und Autogramme an. Vor und während der rund 45-minütigen Einheit spielte eine Big Band auf und gab dabei unter anderem “I am from Austria” zum Besten.

Der Rasen des 17.000 Personen fassenden Harder Stadiums präsentierte sich in perfektem Zustand. In unmittelbarer Nähe der Arena auf dem Unigelände werden gerade mehrgeschoßige Wohneinheiten errichtet – die dort beschäftigten Bauarbeiter hatten einen guten Blick auf den Platz und werden ihn wohl auch in den kommenden Tagen haben, wenn die Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen.

Das lockere Training am Freitag ging ohne David Alaba, Xaver Schlager und Patrick Wimmer über die Bühne. Das Duo fehle aus Gründen der Belastungssteuerung, hieß es dazu vom ÖFB. Alaba blieb am Montag beim 1:0 gegen Tunesien wegen einer Muskelverhärtung zur Pause in der Kabine, Wimmer fehlt wegen einer Muskelverletzung seit Wochen, sollte aber bald ins Teamtraining einsteigen können.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bischof Muser spricht sich gegen assistierten Suizid aus
Kommentare
56
Bischof Muser spricht sich gegen assistierten Suizid aus
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Kommentare
53
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Kommentare
42
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Jannik Sinner entspannt mit Freundin auf Sardinien und hat Villa im Visier
Kommentare
32
Jannik Sinner entspannt mit Freundin auf Sardinien und hat Villa im Visier
Team K warnt: Bahn steuert auf Konfliktsommer zu
Kommentare
31
Team K warnt: Bahn steuert auf Konfliktsommer zu
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 