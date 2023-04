Euregio-Kulturdonnerstag: Tour of the Alps im Anrollen

Am Montag fällt der Startschuss für die Tour of the Alps 2023

Bozen – Die diesjährige 46. Ausgabe der Tour of the Alps stand gestern Abend im Mittelpunkt des Kulturdonnerstags der Euregio im Waaghaus in Bozen. Der Startschuss für die “TotA” fällt am Montag, den 17. April in Rattenberg in Tirol. Abgeschlossen wird das internationale Radrennen durch die Alpenländer Tirol, Südtirol und Trentino am Freitag, den 21. April in Bruneck.

Als institutioneller Partner des Rad-Etappenrennens wollte die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino im Rahmen des gestrigen Kulturdonnerstags vor allem Start- und Ankunftsorte der Tour vorstellen. Dazu waren gestern die stellvertretenden Generalsekretärin der Euregio, Elisa Bertò, und der Kommunikationschef der Tour, David Evangelista, ebenso im Waaghaus zugegen wie der Bürgermeister der Gemeinde Ritten (Zielort der zweiten und dem Startort der dritten Etappe), Paul Lintner, die stellvertretende Bürgermeisterin von Brentonico (Zielort der dritten Etappe), Silvia Mozzi, die Gemeinderäte von Cavalese (Startort der fünften Etappe), Carla Vargiu und Alessandro Zorzi, sowie der Brunecker Kommunikations- und Eventmanager und Leiter von Bruneck Events, Jochen Schenk. Mit einem aufmerksamen Blick auf die Wettervorhersage für die kommende Woche brachten die anwesenden Veranstaltenden ihre Genugtuung darüber zum Ausdruck, ein Radrennen ausrichten zu können, das sich in den vergangenen Jahren dank kurzer, aber spektakulärer Etappen, erstklassiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie einer breiten medialen Aufmerksamkeit zu einem internationalen Sportevent entwickelt habe, woraus das Image der Euregio Gewinn ziehe.

Der Kommunikationsmanager der Tour of the Alps, David Evangelista, gab Einblick in die Tour und lieferte Hintergrundinformationen zur TotA, angefangen von den Etappen über die Teilnehmenden bis hin zu den Neuerungen der aktuellen Ausgabe. Einen Hauch an Weiblichkeit verlieh dem Abend die junge Trentiner Radsportlerin Letizia Borghesi, die in diesem Jahr an der Tour teilnehmen wird. Angesichts der Entwicklung im Frauenradsport wurde gestern auch darüber spekuliert, dass die Tour – wie andere Radrennklassiker – neben dem Männerrennen auch ein Frauenrennen umfassen könne. Der Präsidenten des Radsportvereins Südtirols, Paolo Apolloni, und der ehemalige Trentiner Präsident von Federciclismo, Dario Broccardo, befürworteten diesen Vorschlag zwar, bewerteten ihn aber als derzeit nicht umsetzbar.

Die Initiative der Euregio-Kulturdonnerstage wurde vor über einem Jahr von der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und dem Kulturverein “Waag” ins Leben gerufen: An jedem dritten Donnerstag im Monat stehen im Waaghaus in Bozen Unterhaltung, Workshops und Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen für Erwachsene und für Kinder auf dem Programm. Der nächste Kulturdonnerstag am 18. Mai wird sich mit dem Krieg in der Ukraine auseinandersetzen.