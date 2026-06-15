Europameister Cucurella wechselt zu Real Madrid

Von: APA/dpa

Der spanische Fußball-Teamspieler Marc Cucurella wechselt von Chelsea zu Real Madrid. Die Spanier vermeldeten am Montag den Transfer, der Vertrag ist bis Sommer 2032 anberaumt. Medial wurde eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro für den 27-jährigen Linksverteidiger kolportiert, der 2024 den EM-Titel bejubelte und am Montag mit Spanien in die WM startet. Cucurella soll dem Vernehmen nach ein Wunschspieler von Madrids neuem Coach Jose Mourinho sein.