FCS: Erfolgreiches erstes Testspiel der neuen Saison

Von: ka

Ridnaun/Bozen – Die Weißroten setzten sich im Sportzentrum von Stange bei Ratschings mit 20:0 gegen die Gastgeber der Auswahl Ridnauntal durch.

Am späten Nachmittag des heutigen Samstags, 20. Juli, bestritt der FC Südtirol sein erstes Testspiel der neuen Saison 2024/25. Bei strahlendem Sonnenschein und vor einer begeisterten Zuschauermenge trafen die Weißroten auf die Gastgeber der Auswahl Ridnauntal. Ausgetragen wurde die Partie im Sportzentrum von Stange bei Ratschings, wo die Mannschaft von Trainer Federico Valente gerade ihr Sommertrainingslager absolviert.

Das Match in Stange endete mit einem 20:0-Erfolg für den FC Südtirol (6:0 zur Halbzeit). Der FCS nutzte das Spiel, um nach den ersten Trainingstagen die Spielsysteme und das Zusammenspiel zu optimieren.

Das erste Tor der neuen Saison erzielte Odogwu bereits nach vier Minuten, nach einem Zuspiel von der rechten Seite durch Federico Davi. Odogwu verdoppelte den Spielstand in der 12. Minute mit einem Fallrückzieher aus dem Zentrum des Strafraums und erzielte auch das dritte Tor, diesmal per Kopfball. Vor der Halbzeit trafen zudem Giorgini, erneut Odogwu und Kapitän Tait.

In der zweiten Halbzeit stellte Trainer Valente die Mannschaft komplett um. Nach vier Minuten erzielte Merkaj das siebte Tor für den FCS. Zwei Minuten später vergab er einen Elfmeter, der von Volgger stark gehalten wurde, bevor er zwei weitere Tore erzielte. Anschließend trafen Crespi sechsmal, Rover zweimal sowie Mallamo, Lonardi und Kofler jeweils einmal.

In der kommenden Woche bestreiten die Weißroten ihr zweites und letztes Testspiel des Trainingslagers im Ridnauntal. Am Donnerstag, 25. Juli, treffen Kapitän Fabian Tait und Co. im Sportzentrum von Stange bei Ratschings auf St. Georgen. Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Ein weiteres Testspiel steht am Mittwoch, den 31. Juli, auf dem Programm. Der FC Südtirol trifft im heimischen FCS Center in Rungg auf den Serie D-Verein Lavis – Anstoß ist um 17.00 Uhr.

Am Samstag, den 3. August, findet im Bozner Drusus-Stadion das Dreierturnier mit dem Serie A-Verein und Champions League-Teilnehmer Bologna und dem deutschen Bundesligisten Bochum statt. Ausgetragen wird das Turnier im Round-Robin-Format, mit drei Spielen zu jeweils 60 Minuten (zwei Halbzeiten zu 30 Minuten).

FC SÜDTIROL 1. HALBZEIT: Poluzzi, Cagnano, Ceppitelli, Giorgini, Vimercati, Molina, Martini, F. Davi (29. Cisco), Casiraghi, Tait, Odogwu.

FC SÜDTIROL 2. HALBZEIT: Drago, Pietrangeli, Masiello, Kofler, Zedadka (74. Lonardi), Arrigoni, Mallamo, Rover, S. Davi, Crespi, Merkaj (87. Cisco).

TRAINER: Federico Valente

AUSWAHL RIDNAUNTAL: F. Braunhofer, Hochrainer, Gander, Siller, Rainer, Minyoni, Prader, R. Leitner, Graus, Priller, Obex.

EINGEWECHSELT: Volgger, Prenn, Pardeller, M. Braunhofer, Wetzstein, F. Leitner, Kerschbaumer, Gogl, H. Leitner, Gasser.

TRAINER: Martin Wachtler

SCHIEDSRICHTER: Maicol Guiotto aus Schio (Enrico Rossetto aus Schio und Gerardo Graziano aus Vicenza)

TORE: 4. 1:0 Odogwu, 12. 2:0 Odogwu, 26. 3:0 Odogwu, 32. 4:0 Giorgini, 37. 5:0 Odogwu, 43. 6:0 Tait, 49. 7:0 Merkaj, 58. 8:0 (Elfmeter) Crespi, 63. 9:0 Merkaj, 66. 10:0 Crespi, 68. 11:0 Rover, 69. 12:0 Crespi, 70. 13:0 Mallamo, 72. 14:0 Rover, 76. 15:0 Lonardi, 78. 16:0 Merkaj, 79. 17:0 Crespi, 82. 18:0 Crespi, 84. 19:0 Kofler, 86. 20:0 Crespi.