FCS feiert wichtigen Heimsieg gegen Sampdoria

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol feiert im Rahmen des 26. Spieltags, des siebten der Rückrunde, der Serie BKT 2024/25 einen immens wichtigen Heimsieg gegen die Unione Calcio Sampdoria: Im Bozner Drusus-Stadion setzen sich die Weißroten unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori mit 2:1 (1:1) gegen die Blucerchiati durch.

Die Gastgeber gehen dabei mit ihrer ersten Torchance in Führung: Merkaj dreht sich nach starker Aktion und anschließendem Lochpass von Molina rechts in der Box um die eigene Achse und trifft mit rechts präzise ins lange linke Eck (sechste Minute).

Die Doriani antworten prompt: einen Abschlussversuch im Anschluss an eine Ecke von rechts kann Adamonis noch nach vorne parieren, jedoch bleibt das Leder in der Gefahrenzone – Sibilli schaltet am schnellsten und staubt zum 1:1 unter das Tordach ab (11.).

Sampdoria dezimiert sich in der Folge gleich doppelt: zunächst wird Ferrari in der zweiten Minute der Nachspielzeit in Hälfte eins wegen wiederholten Foulspiels an Odogwu mit gelb-rot des Feldes verwiesen (45 + 2.), ehe Depaoli mit Anbruch der Schlussphase Molina zu Boden schubst und ebenfalls mit gelb-rot vom Platz fliegt (75.).

In der Folge erhöht der FCS die Schlagzahl: nach einem Casiraghi-Corner von rechts spielt Yepes den Ball in der eigenen Box klar mit der Hand – der VAR schaltet sich ein, es gibt Elfmeter für die Weißroten: Casiraghi übernimmt Verantwortung – er verlädt Cragno und trifft trocken flach ins rechte untere Eck zum 2:1-Endstand (88.).

Die Höhepunkte im Detail

Die Gäste aus Genua spielen den ersten Ball der Partie, jedoch sind es die Weißroten, die mit ihrer ersten Torchance in Führung gehen: Molina mit einer starken Einzelaktion, er zieht von der rechten Außenbahn ins Zentrum, täuscht den Abschluss an und findet Merkaj mit einem Lochpass rechts in der Box. Der FCS-Stürmer nimmt das Zuspiel mit links an, dreht sich um die eigene Achse und trifft mit rechts präzise ins lange linke Eck zum 1:0 (6.). Doch auch die Doriani benötigen wenig Anlaufzeit und stellen in Spielminute elf wieder alles auf Anfang: ein Eckstoß von rechts findet im Zentrum einen Abnehmer, Adamonis kann den Versuch parieren, jedoch bleibt das Leder in der Gefahrenzone – Sibilli schaltet am schnellsten und staubt zum 1:1 unter das Tordach ab.

Nach einem munteren Beginn ist die Partie mit fortschreitender Dauer von immer mehr Unterbrechungen geprägt, somit dauert es für die nächste Torchance bis zur 30. Minute: Molina spielt von rechts eine Hereingabe ins Zentrum, im Getümmel an der Fünfmeterlinie versuchen sich zunächst Odogwu (vom Boden aus) und Merkaj, ehe Pyyhtiä schlussendlich aus ähnlicher Position denkbar knapp vorbeilegt.

Es folgt ein längerer Check des VAR, um zu überprüfen, ob ein Foulspiel an Merkaj vorlag, der nach der Aktion am Boden liegen geblieben war. Schließlich lässt das Schiedsrichtergespann weiterlaufen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ist es Davi, der links in der Box zum Abschluss kommt – er visiert mit seinem linken Fuß das kurze Eck an, Cragno ist jedoch rechtzeitig unten und wehrt den noch leicht abgefälschten Schuss zur Ecke ab (45.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit wird Ferrari – erst kurz zuvor zum ersten Mal verwarnt (41.) – nach Foul an Odogwu mit gelb-rot des Feldes verwiesen (45 + 2.). Der FCS geht mit einem Mann mehr in die zweite Spielhälfte.

Mister Castori bringt zur Pause Kofler für den gelb-verwarnten Giorgini – Odogwu hat den ersten Abschluss in Hälfte zwei: er dreht sich in der Samp-Box geschickt und zieht ab, Cragno ist zur Stelle (56.). Kurz darauf findet ein Zuspiel von Davi von der linken Seite Odogwu, der den Pass kontrolliert und etwas unfreiwillig für Merkaj weiterleitet – dessen Abschluss endet ebenfalls in den Armen von Cragno (64.).

In Spielminute 75 schubst der bereits gelb-verwarnte Depaoli bei angehaltenem Spiel Molina zu Boden, nach Auflösung der Rudelbildung sieht letzterer gelb, ersterer hingegen fliegt mit gelb-rot vom Platz – die Blucerchiati also nur noch zu neunt. Es folgt eine ganze Serie an Eckbällen für die Gastgeber, und einer davon bringt die Entscheidung mit sich: nach Corner von Casiraghi von rechts spielt Yepes im Zentrum den Ball klar mit der Hand – der VAR bittet den Unparteiischen zum On-Field-Review, es gibt folgerichtig Elfmeter für den FC Südtirol. Casiraghi übernimmt Verantwortung: er verlädt Cragno und trifft trocken flach ins rechte untere Eck zum 2:1 (88.).

In der Nachspielzeit wirft die UC Sampdoria alles nach vorne, Adamonis rettet sich im Getümmel und vergräbt das Leder unter sich (90 + 2.). In den letzten Minuten starten die Weißroten gleich mehrere Konter, um den Knock-Out-Punch herbeizuführen, jedoch scheitern Merkaj (90 + 3.) und Casiraghi (gleich doppelt, 90 + 3. & 90 + 5.) an Cragno. Es bleibt beim 2:1

FC SÜDTIROL – UC SAMPDORIA 2:1 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 34 Veseli, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini (46. 28 Kofler); 24 S. Davi (69. 3 Barreca), 17 Casiraghi ©, 99 Praszelik (84. 8 Mallamo), 18 Pyyhtiä (69. Martini), 79 Molina (79. 7 Rover); 33 Merkaj, 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 16 Lamanna, 2 El Kaouakibi, 4 Arrigoni, 5 Masiello, 9 Gori, 20 Belardinelli, 23 Ceppitelli

Trainer: Fabrizio Castori

UC SAMPDORIA (3-4-2-1): 94 Cragno; 5 Riccio, 25 Ferrari, 2 Curto; 21 Beruatto, 28 Yepes, 17 Meulensteen (60. 7 Bellemo; 84. 8 Ricci), 23 Depaoli ©; 33 Sibilli (80. 15 Akinsanmiro), 20 Oudin (60. 26 Altare); 19 Niang (80. 90 Abiuso)

Auf der Ersatzbank: 34 Krastev, 77 Chiorra, 9 Coda, 18 Venuti, 44 Ioannou, 72 Veroli, 84 Sekulov

Trainer: Leonardo Semplici

SCHIEDSRICHTER: Marco Monaldi (Macerata) | Die Assistenten: Christian Rossi (La Spezia) & Ivan Catallo (Frosinone) | Vierter Offizieller: Francesco Zago (Conegliano)

VAR: Valerio Marini (Rom 1) | AVAR: Davide Di Marco (Ciampino)

TORE: 1:0 Merkaj (6.), 1:1 Sibilli (11.), 2:1 Casiraghi (Handelfmeter, 88.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Giorgini (FCS | 32.), Niang (UCS | 32.), Casiraghi (FCS | 73.), Molina (FCS | 75.), Merkaj (FCS | 90+6.)

Gelb-rote Karten – Ferrari (UCS | wiederholtes Foulspiel, 41. & 45+2.), Depaoli (Foulspiel + Schubser bei Rudelbildung, 57. & 75.)

Rote Karte – Physiotherapeut Luca Franzoi (FCS | 44.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperaturen um 8-9°C, Rasen in optimalem Zustand

4.741 Zuschauer, 995 Gästefans. | Eckenverhältnis: 6-6 (2-4) | Nachspielzeit: 2min + 6min