FCS im ersten Heimspiel 2020 in Torlaune

Bozen – Der FCS gewinnt sein erstes Heimspiel im neuen Kalenderjahr 2020. Im Rahmen des dritten Rückrunden-Spieltags der Serie C (Kreis B) – insgesamt Matchday 22 – empfangen die Weiß-Roten von Mister Stefano Vecchi Rimini und setzen sich überzeugend mit 4:1 durch.

Nach nicht einmal sieben Minuten wird der Torreigen eröffnet: Tait kommt nach Balleroberung über die Mitte und legt kurz vor der Strafraumgrenze auf rechts zu Mazzocchi, der einen kurzen Haken schlägt und trocken ins linke untere Eck trifft. Der Doppelschlag folgt nur drei Minuten später, als Fabbri von der linken Seite in die Mitte flankt, seine Hereingabe leicht abgefälscht und somit zur optimalen Vorlage für Mazzocchi wird, der das Leder aus kurzer Distanz volley mit rechts ins lange rechte Eck unterbringt (10.). Wie aus dem Nichts kommt in Spielminute 25 Spannung in die Partie, weil Rimini zum Anschlusstreffer kommt: Nach einer unübersichtlichen Situation im Südtiroler Strafraum und einem zu kurz geratenen Klärversuch von Polak landet das Leder zwischen den Füßen von Letizia, der nicht lange zögert und aus unmittelbarer Distanz ins linke Kreuzeck trifft.

Das 2:1 ist auch der Pausenstand – doch nur 18 Sekunden nach Wiederanpfiff stellen die Weiß-Roten ihren Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, Marco Beccaro vollendet die Flanke von Tait und erzielt sein erstes Tor im Trikot der Weiß-Roten bei seinem Startelfdebüt (46.). Der Schlusspunkt folgt in Spielminute 72: Silvestro legt im Rimini-Strafraum Casiraghi zu Boden – der Unparteiische entscheidet folgerichtig auf Elfmeter. Der Gefoulte tritt selbst an, bleibt eiskalt und trifft zentral zum 4:1. Sala war in die linke Ecke unterwegs.

Bereits am kommenden Mittwoch, den 22. Jänner, folgt das nächste Heimspiel für Tait und Co. – im Rahmen des Nachholspiels des 20. Spieltags gastiert Vis Pesaro im Bozner Drusus-Stadion (Anstoß um 16.00 Uhr).

Am heutigen Sonntag stieg der 3. Rückrunden-Spieltag der Serie C (Kreis B), der 22. Matchday insgesamt. Für den FC Südtirol handelt es sich gleichzeitig um das erste von zwei Heimspielen hintereinander: Schlusslicht Rimini gastierte im Bozner Drusus-Stadion.

Das Spiel

Mister Vecchi präsentierte seine Elf wie gewohnt in einem 4-3-1-2-System: Heute steht Taliento zwischen den Pfosten und gibt sein Debüt in der laufenden Meisterschaft, die Viererkette bilden Fabbri, Polak, Vinetot und Ierardi. Im Dreier-Mittelfeld agieren Tait, Beccardo und Gatto – Casiraghi gibt den Zehner hinter den beiden Spitzen Mazzocchi und Petrella.

Giovanni Colella stellt Rimini in seinem 3-4-2-1 auf: Sala steht im Tor, Ambrosini, De Vito und Paramatti bilden die Dreier-Abwehrkette. Silvestro, Montanari, Agnello und Finizio bilden die Viererkette im Mittelfeld, Letizia und Palma assistieren der hängenden Spitze Mendicino.

Kapitän Hannes Fink und Marco Crocchianti müssen auch an diesem Wochenende passen. Für beide rückt das Comeback jedoch immer näher. Bei Rimini muss Neueinkauf Lorenzo Remedi eine Gelbsperre absitzen.

Gleich zu Beginn ergibt sich die Riesenchance für den FCS: Casiraghi arbeitet sich sehr gut auf der linken Seite nach vorne und wählt den richtigen Zeitpunkt, um Mazzocchi in der Mitte in Szene zu setzen. Letzterer braucht aus kurzer Distanz eigentlich nur noch einschieben, legt das Leder aber haarscharf am langen Pfosten vorbei.

Die prompte Antwort der Gäste folgt: Letizia legt auf Palma ab, der von der Strafraumgrenze abzieht – knapp rechts vorbei. Dann aber doch die frühe Führung für die Weiß-Roten: Tait kommt nach Ballerorberung über die Mitte und legt kurz vor der Strafraumgrenze auf rechts zu Mazzocchi, der es dieses Mal besser macht, einen kurzen Haken schlägt und trocken ins linke untere Eck trifft – 1:0 für den FCS.

Blitzschneller Doppelpack von Mazzocchi in der zehnten Minute und schon folgt das 2:0 – Fabbri flankt von der linken Seite in die Mitte, seine Hereingabe wird leicht abgefälscht und wird zur optimalen Vorlage für Mazzocchi, der das Leder aus kurzer Distanz volley mit rechts ins lange rechte Eck unterbringt. Doppelschlag der Weiß-Roten innerhalb von drei Minuten.

Die Gastgeber werden in der 19. Minute erneut gefährlich: Petrella kann das Leder am herausstürmenden Sala nicht vorbeibringen, die Hintermannschaft der Gäste kann schließlich zur Ecke klären. Fast der dritte Treffer für den FC Südtirol – Petrella trifft in die Maschen, doch der Unparteiische hat zuvor – zurecht – eine Abseitsposition des vermeintlichen Torschützen feststellen können.

Wie aus dem Nichts ist die Partie in der 25. Minute wieder offen – Rimini kommt zum Anschlusstreffer: Nach einer unübersichtlichen Situation im Südtiroler Strafraum und einem zu kurzen Klärversuch von Polak landet das Leder zwischen den Füßen von Letizia, der nicht lange fackelt und das Leder aus kurzer Distanz ins linke Kreuzeck haut. Taliento im Kasten des FCS ist ohne Chance, Es steht 2:1.

Die Weiß-Roten scheinen sich vom plötzlichen Gegentreffer nun wieder erholt zu haben: Casiraghi schickt das Leder auf der linken Seite in den Lauf von Fabbri, der schließlich in die Mitte legt und dort Mazzocchi findet. Dieser hat den Hattrick auf seinem linken Fuß, scheitert aber am glänzend reagierenden Sala.

Francesco Agnello hat sich in der 40. Minute bei seinem Foul verletzt und kann nicht weitermachen – für ihn kommt Luca Cigliano in die Partie.

Nur 18 Sekunden nach Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte schafft der FCS das 3:1 – Marco Beccaro vollendet die Flanke von Tait und erzielt sein erstes Tor im Trikot der Weiß-Roten bei seinem Startelfdebüt. In der 49. Minute ist erneut der FCS am Zug: Casiraghi zieht im Rimini-Strafraum ab, Sala hält zunächst. Beccaro kommt energetisch herangelaufen, hämmert das Leder allerdings in den Bozner Himmel.

Silvestro legt in der 72. Minute im Rimini-Strafraum Casiraghi zu Boden – der Unparteiische entscheidet folgerichtig auf Elfmeter. Der Gefoulte tritt selbst an, bleibt cool und trifft zentral zum 4:1. Sala war in die linke Ecke unterwegs. Der FCS hält damit die drei Punkte im Bozner Drusus-Stadion.

FC SÜDTIROL – RIMINI F.C. 4:1 (2:1)

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Taliento; Fabbri, Polak, Vinetot, Ierardi; Tait, Beccaro (77. Berardocco), Gatto (85. Gigli); Casiraghi (85. Trovade); Mazzocchi (85. Toci), Petrella (65. Rover)

Auf der Ersatzbank: Cucchietti, Grbic, Gabrieli, Turchetta, Davi, Alari

Trainer: Stefano Vecchi

RIMINI (3-4-2-1): Sala; Ambrosini (61. Ventola), De Vito, Paramatti; Silvestro, Montanari, Agnello (40. Cigliano), Finizio (51. Messina); Letizia (51. Gerardi), Palma; Mendicino (61. Arlotti)

Auf der Ersatzbank: Santopadre, Picascia, Mancini, Pari, Lionetti

Trainer: Giovanni Colella

SCHIEDSRICHTER: Eugenio Scarpa aus Collegno (Die Assistenten: Gabriele Bertelli aus Busto Arsizio und Mattia Segat aus Pordenone)

TORE: 1:0 Mazzocchi (7.), 2:0 Mazzocchi (10.), 2:1 Letizia (25.), 3:1 Beccaro (46.), 4:1 Casiraghi (72. | Foulelfmeter)

ANMERKUNGEN: sonniger, aber kalter Nachmittag, schwierig bespielbarer Rasen

Gelbe Karten: Tait (FCS | 37.), Agnello (RFC | 38.), Ambrosini (RFC | 43.), Gatto (FCS | 44.), Messina (RFC | 54.), Silvestro (RFC | 71.), Paramatti (RFC | 74.)

Eckenverhältnis: 4-1 (2-0)

Nachspielzeit: 1min + 3min