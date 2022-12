FCS kann wieder siegen – 2:0 bei Cittadella

Bozen – Drei Punkte unter dem Weihnachtsbaum für den FC Südtirol: die Mannen unter der Leitung von Mister Pierpaolo Bisoli siegen im Rahmen des 18. Spieltags – des vorletzten der Hinrunde – verdientermaßen mit 2:0 (2:0) bei der AS Cittadella.

Die Anfangsphase im Stadio „Pier Cesare Tombolato“ ist von einem munteren Hin und Her geprägt, jedoch ohne nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten. In der 20. Minute dann die erste spielentscheidende Szene Danzi – aufgrund eines frühen taktischen Fouls bereits gelb-verwarnt (4.) – trifft Odogwu von hinten auf Kniehöhe und wird mit gelb-rot des Feldes verwiesen.

Der FCS weiß seine numerische Überlegenheit neun Zeigerumdrehungen später zu nutzen und geht in Führung: Rover enteilt Vita auf links, zieht mit einem Tempo-Sprint bis zur Grundlinie und spielt einen Ball zu Tait in den Rückraum, welcher wiederum direkt auf Nicolussi Caviglia ablegt.

Letzterer trifft per Drehschuss sehenswert mit rechts ins rechte Eck zum 1:0 (29.). In der zweiminütigen Nachspielzeit der ersten Hälfte legen die Weißroten in Person von Odogwu nach: der bullige FCS-Stürmer nimmt einen zu kurz geratenen Klärversuch der Granata auf, setzt sich gegen drei Gegenspieler durch, zieht in die Box ein und überwindet Kastrati mit einem Linksschuss ins rechte lange Eck zum 2:0.

Nach Wiederanpfiff hat der FCS durch seine beiden Stürmer Odogwu (50.) und Mazzocchi (61.) die Chancen zur Vorentscheidung, ehe der vermeintliche dritte Treffer fällt: dieser wird nach einer äußerst kniffligen Situation jedoch wegen eines Mazzocchi-Handspiels nicht anerkannt (63.).

Im Anschluss einige Abschlüsse auf beiden Seiten, ehe der 2:0-Erfolg des FCS nach über 100 Minuten Spielzeit zur Tatsache wird. Im Rahmen des letzten Hinrunden-Spieltags treffen Tait und Co. am Zweiten Weihnachtstag im Bozner Drusus-Stadion auf Modena (Anstoß um 15.00 Uhr).

Die Ausgangslage

Im Rahmen des 18. Spieltags – des letzten Auswärtsspiels der Hinrunde der Serie B sowie des Kalenderjahres 2022 – trifft der FC Südtirol, vor Beginn dieses Wochenendes punktegleich mit Pisa auf Rang 8 stehend, auswärts im Stadio „Piercesare Tombolato“ auf die AS Cittadella, die mit 19 Zählern aktuell auf dem 16. Tabellenplatz liegt. Die Weißroten kommen vom 0:0 am vergangenen Wochenende gegen Ternana Calcio, die Granata hingegen vom 0:1 in Benevento.

Edoardo Gorini stellt die Gastgeber in einem 4-3-1-2-System auf: vor Torhüter Kastrati agieren Vita, Perticone, Visentin und Cassandro in der Abwehrreihe; Carriero, Danzi und Branca besetzen das Zentrum; Antonucci gibt den Zehner, hinter den Spitzen Asencio und Embalo.

Mister Pierpaolo Bisoli (heute gelb-gesperrt und an der Seitenlinie von Leandro Greco ersetzt) setzt auch heute auf ein 4-4-2: vor Keeper Poluzzi bilden Curto, Zaro, Masiello und Berra die defensive Viererkette; Rover, Tait, Nicolussi Caviglia und Siega agieren im Mittelfeld; hinter dem Sturmduo Mazzocchi-Odogwu.

CITTADELLA – FC SÜDTIROL 0:2 (0:2)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Cassandro (46. Felicioli); Car-riero (46. Pavan), Danzi, Branca; Antonucci (54. Lores Varela); Asencio (83. Mastrantonio), Embalo (63. Tounkara)

Auf der Ersatzbank: Maniero, Del Fabbro, Mazzocco, Frare, Donnarumma, Mattioli, Ciriello

Trainer: Edoardo Gorini

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Berra (74. D’Orazio); Rover (83. Carretta), Tait, Nicolussi Caviglia, Siega (46. Casiraghi); Mazzocchi (74. Belardinelli) Odogwu (90 + 2. Marconi)

Auf der Ersatzbank: Iacobucci, Vinetot, Pompetti, De Col, Crociata, Capone, Schiavone

Trainer: Leandro Greco (Pierpaolo Bisoli gesperrt)

SCHIEDSRICHTER: Federico La Penna (Rom-1) | Assistenten: D. Rocca (Catanzaro) & M. Ricci (Florenz) | Vierter Offizieller: Daniele Chiffi (Padua)

VAR: Antonio Di Martino (Teramo) | AVAR: Livio Marinelli (Tivoli)

TORE: 0:1 Nicolussi Caviglia (29.), 0:2 Odogwu (45 + 1.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temp um acht Grad, Rasen in optimalem Zustand. Vor Spielbeginn Schweigeminute im Gedenken an Sinisa Mihajlovic.

Gelbe Karten: Zaro (FCS | 34.), Visentin (ASC | 56.), Berra (FCS | 71.), Perticone (ASC | 82.), Mastrantonio (ASC | 85.), Casiraghi (FCS | 90.)

Gelb-rote Karte: Danzi (ASC | taktisches Foul, 4. & überhartes Einsteigen von hinten, 20.)

Eckenverhältnis: 8-1 (6-1)

Nachspielzeit: 2min + 7min (+3 = 10min nachträglich)