FCS: Luca Ghiringhelli wechselt zu Novara

Von: Ivd

Bozen – Luca Ghiringhelli verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Novara in die Serie C. Die beiden Vereine haben sich auf einen festen Transfer des 32-jährigen Abwehrspielers geeinigt.

Ghiringhelli unterzeichnete im vergangenen Sommer einen Zweijahresvertrag mit dem FC Südtirol. In der letztjährigen Hinrunde bestritt er insgesamt sechs Pflichtspiele für die Weißroten, bevor er im Winter auf Leihbasis zu Spal Ferrara in die Serie C wechselte.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Luca Ghiringhelli für seinen Einsatz und seine Professionalität und wünscht ihm viel Erfolg für die Zukunft.